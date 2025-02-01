Новый президент США Дональд Трамп анонсировал разговор с президентом России Владимиром Путиным.

"Я поговорю с Путиным и думаю, что мы, возможно, сделаем что-то значительное", - заявил Дональд Трамп на брифинге с журналистами в Белом доме, который прошёл в пятницу вечером.

Новый президент США также добавил, что ведет "очень серьезное" обсуждение с Россией завершения войны в Украине.

Ранее мы приводили первые заявления нового президента США. Что пообещал Дональд Трамп американцам и миру на инаугурации.

Новый президент США при вступлении в должность пообещал:

быть "миротворцем и объединителем", окончить войны, но при этом создать самую сильную армию

ввести чрезвычайное положение в энергетике и начать масштабную добычу нефти и газа в США для снижения цен

заявил, что объявит наркокартели террористическими организациями

отменит цензуру и возвращает свободу слова в Америку

введет торговые тарифы против других стран

заменит название Мексиканский залив на Американский залив.

Также Белый дом опубликовал программу приоритетов нового президента США Дональда Трампа во внутренней политике.