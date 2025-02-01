"Сделаем что-то значительное". Трамп анонсировал разговор с Путиным
Новый президент США Дональд Трамп анонсировал разговор с президентом России Владимиром Путиным.
"Я поговорю с Путиным и думаю, что мы, возможно, сделаем что-то значительное", - заявил Дональд Трамп на брифинге с журналистами в Белом доме, который прошёл в пятницу вечером.
Новый президент США также добавил, что ведет "очень серьезное" обсуждение с Россией завершения войны в Украине.
Ранее мы приводили первые заявления нового президента США. Что пообещал Дональд Трамп американцам и миру на инаугурации.
Новый президент США при вступлении в должность пообещал:
- быть "миротворцем и объединителем", окончить войны, но при этом создать самую сильную армию
- ввести чрезвычайное положение в энергетике и начать масштабную добычу нефти и газа в США для снижения цен
- заявил, что объявит наркокартели террористическими организациями
- отменит цензуру и возвращает свободу слова в Америку
- введет торговые тарифы против других стран
- заменит название Мексиканский залив на Американский залив.
Также Белый дом опубликовал программу приоритетов нового президента США Дональда Трампа во внутренней политике.