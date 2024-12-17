Избранный президент США Дональд Трамп хочет устойчивого мира Украины с Россией, чтобы получить за это Нобелевскую премию.

Такое мнение выразил бывший посол США в Украине Джон Хербст.

"Наверное, мы увидим сильную попытку Трампа по поводу того, чтобы [заключить] перемирие или, возможно, даже способствовать подлинному миру между Россией и Украиной. На это его надежда, и сейчас мы видим элементы его инициативы. Один из вариантов - Трамп устанавливает прочный мир и получает за это Нобелевскую премию мира", – заявил экс-дипломат в эфире украинской радиостанции "NV".

По его словам, Трамп отстаивает формулу "компромисс в обмен на территорию" и готов отложить вопрос вступления Украины в НАТО на 20 лет.

Хербст также заявил, что в команде Трампа есть разные мнения относительно отношений с Россией и с Украиной. Часть команды избранного президента считает, что "если Россия возьмет Украину под контроль, то для репутации Трампа это будет хуже, чем выход из Афганистана для Байдена. Но есть и другие люди в его команде, которые совсем иное говорят и думают. И они очень громкие". Бывший посол не уточнил о ком идет речь в последнем случае. Но по описанию это напоминает вице-президента Вэнса и Маска.

Ранее мы подробно писали о диспозиции по войне и миру в Украине.