Условие для членства Украины в НАТО - победа в войне.

Об этом рассказал экс-посол США в Украине Уильям Тейлор.

Пока же, по его словам, лидеры НАТО думают над тем, чтобы предоставить Украине приглашение начать переговоры о членстве. Этот процесс, вероятно, начнется в июле 2024 года в Вашингтоне.

Ранее президент США Джо Байден на пресс-конференции с Владимиром Зеленским после встречи в Белом доме заявил, что Украина станет членом НАТО только после победы в войне.

А недавно нардеп Алексей Гончаренко со ссылкой на источники в Вашингтоне сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен сказал европейским лидерам "перестать говорить с Украиной о НАТО". По данным Гончаренко, в Офисе президента с этим "смирились" и основная стратегия украинских властей сейчас – это вступление в ЕС.

Война в Украине идет уже 667-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Торецке Донецкой области от российских авиаударов погибли три человека, пятеро ранены. Были прилеты по объектам гражданской инфраструктуры, чьи сотрудники пострадали. Воздушные силы утром заявили, что были сбиты 34 российских дронов их 35. В Киевской области ночью были прилеты по складу.

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