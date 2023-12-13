Президент США Джо Байден на пресс-конференции с Владимиром Зеленским после встречи в Белом доме заявил, что Украина станет членом НАТО только после победы в войне.

По его словам, Киев примут в Альянс, "когда все союзники с этим согласятся и все условия будут выполнены. Но сейчас мы должны убедиться, что они прежде всего выиграют войну".

У Байдена также спросили, чего хотят США - победы Украины или недопущения ее проигрыша.

"Мы хотим, чтобы она победила", - ответил американский президент. Он добавил, что видит Украину суверенным государством, которое способно себя оборонять.

Ранее президент США Джо Байден рассмеялся, когда у него прямо спросили, хочет ли он, чтобы Украина победила в войне против России.

Во время этого брифинга с журналистами в Белом доме Владимир Зеленский не ответил на вопрос, сможет ли Украина победить без помощи США.

Об этом сообщила в соцсети Х журналистка агентства Bloomberg из пресс-пула Белого дома Дженнифер Джейкобс.

"Я спросила Зеленского во время встречи с Байденом в Овальном кабинете, сможет ли он победить Россию без дополнительной помощи США. Он ответил молчанием, слегка пожав плечами", – написала она.

Американские журналисты также обратили внимание, как Байден поменял риторику по поводу помощи Украине.