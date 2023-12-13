"Мы достигли прогресса". Байден провёл переговоры с сенаторами о помощи Украине
В Сенате прошли переговоры между администрацией Байдена и сенаторами, участники которых заявили, что есть прогресс в достижении соглашения по финансовой помощи Украине и одновременном усилении охраны внутренней границы.
Об этом сообщили участники мероприятия во время краткого интервью журналистам.
"Мы добились значительного прогресса", - сказал журналистам сенатор Кирстен Синема, независимый от штата Аризона, после завершения закрытой встречи с представителями Сената на переговорах и министром внутренней безопасности Алехандро Майоркасом, а также сотрудниками лидеров Сената и Белого дома.
Сенатор Крис Мерфи, демократ от Коннектикута, также сказал журналистам, что "мы достигли прогресса" в достижении соглашения.
В тоже время, комментарии конгрессменов-республиканцев относительно перспектив договоренностей по помощи Украине пока негативные.
Не дал однозначного ответа об успешности переговоров по законопроекту и Джо Байден.
"Не обещаю, но надеюсь, что будет", – сказал Байден на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
Байден также заявил, что без дополнительного финансирования у США закончатся возможности поддерживать Украину.
По его словам, "Конгресс должен принять определенные решения".
Президент США говорит, что готов пойти на компромисс по вопросам границы с республиканцами. "Нам нужны реальные решения", - добавил он.
Ранее лидер республиканцев Сената заявил, что Конгресс отложит рассмотрение помощи Украине до 2024 года.
Напомним, в Сенате против выделения помощи Украине и Израилю голосовали республиканцы и Берни Сандерс.