В Сенате прошли переговоры между администрацией Байдена и сенаторами, участники которых заявили, что есть прогресс в достижении соглашения по финансовой помощи Украине и одновременном усилении охраны внутренней границы.

Об этом сообщили участники мероприятия во время краткого интервью журналистам.

"Мы добились значительного прогресса", - сказал журналистам сенатор Кирстен Синема, независимый от штата Аризона, после завершения закрытой встречи с представителями Сената на переговорах и министром внутренней безопасности Алехандро Майоркасом, а также сотрудниками лидеров Сената и Белого дома.

Сенатор Крис Мерфи, демократ от Коннектикута, также сказал журналистам, что "мы достигли прогресса" в достижении соглашения.

В тоже время, комментарии конгрессменов-республиканцев относительно перспектив договоренностей по помощи Украине пока негативные.

Не дал однозначного ответа об успешности переговоров по законопроекту и Джо Байден.

"Не обещаю, но надеюсь, что будет", – сказал Байден на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

Байден также заявил, что без дополнительного финансирования у США закончатся возможности поддерживать Украину.

По его словам, "Конгресс должен принять определенные решения".

Президент США говорит, что готов пойти на компромисс по вопросам границы с республиканцами. "Нам нужны реальные решения", - добавил он.

Ранее лидер республиканцев Сената заявил, что Конгресс отложит рассмотрение помощи Украине до 2024 года.

Напомним, в Сенате против выделения помощи Украине и Израилю голосовали республиканцы и Берни Сандерс.