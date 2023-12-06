The Hill рассказывает, как сенаторы США ругались и кричали друг на друга на секретном брифинге по Украине
Вчерашний секретный брифинг по Украине в Сенате США прошел в крайне напряженной и конфликтной обстановке.
Об этом сообщает The Hill.
В какой-то момент республиканцы уже криком задавали вопросы с места госсекретарю Энтони Блинкену, главе Пентагона Ллойду Остину и главному штабисту Чарльзу Брауну, которые пришли убеждать выделить деньги для Киева.
Спор касался все того же - республиканцы требовали укрепления границы с Мексикой, военные чиновники пытались сосредоточить дискуссию на войне.
Лидер сенатского большинства Чак Шумер (демократ) обвинил лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла в попытке сорвать встречу.
Но тот пригрозил "прекратить разговоры", если демократы не уступят по границе.
"Мы хотим, чтобы прошла помощь Украине и Израилю, но мы говорим о границах. Мой ответ лидеру большинства (Шумеру): если вы не верите, насколько мы серьезны, мы прекратим разговоры. Я выступаю и надеюсь, что все члены нашей партии проголосуют против этого законопроекта [о помощи Украине - Ред], чтобы дать им понять в конце концов, что мы настаиваем на значительных изменениях на границах", - заявил Макконел.
Демократ Кевин Крамер заявил, что Шумер "сошел с ума" после его слов, что генералы считают войну в Украине достаточно важным интересом нацбезопасности США, чтобы опустить пока вопрос границы. Шумер обвинил оппонентов в неуважительном поведении по отношению к высокопоставленным военным.
"Один из них проявил неуважение и начал кричать на одного из генералов и задавать ему вопросы, почему он не пошел на границу", — рассказал после встречи Шумер.
По итогу республиканцы просто ушли с брифинга.
Напомним, министр финансов Джанет Йеллен заявила, что США "понесут ответственность" за поражение Украины, если Конгресс не одобрит помощи.
Ранее мы писали про проблемы с американской помощью Украине.