США "понесут ответственность" за поражение Украины, если Конгресс не одобрит помощи.

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкаой на министра финансов Джанет Йеллен.

По ее словам, американское финансирование "крайне необходимо" для сохранения поддержки Украины со стороны МВФ.

"Я разговаривала с членами Конгресса. Я думаю, они понимают, что это тяжелая ситуация, и мы можем взять на себя ответственность за поражение Украины, если нам не удастся обеспечить Украину необходимым финансированием... Я включаю сюда прямую бюджетную поддержку, потому что это крайне важно", - сказала Йеллен.

По ее словам, "в Украине просто заканчиваются деньги".

"Они тратят больше, чем каждый пенни, который они получают, в виде налогов, зарплат военных и обороны, и у них не было бы ни школ, ни больниц, ни служб быстрого реагирования, если бы не деньги, которые мы посылаем", - добавила министр.

Напомним, вчера глава Офиса президента Ермак допустил поражение Украины, если Конгресс не выделит 61 миллиард помощи.

Война в Украине идет уже 651-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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