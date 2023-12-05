Завтра Сенат США провалит голосование за пакет помощи Украине, потому что условия его приема зависели от четырех составляющих, которые противоречат друг другу.

Об этом в Фейсбуке сообщила нардеп Александра Устинова, входящая в украинскую делегацию в Штатах.

По ее словам, причина – ультиматум республиканцев, чтобы заставить демократов сесть за стол переговоров по внутренним вопросам.

Как сообщила Устинова, речь идет о выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой, начатое Трампом и остановленное Байденом.

"Выделение денег на укрепление границы (постройка стены так называемой с Мексикой) – супер принципиально, критически, я бы сказала, для республиканцев", – объяснила она.

"Демократы решили выбросить из пакета границу, потому что они категорически против. Теперь республиканцы завалят голосование по всему пакету", считает Устинова.

"Завтра все сенаторы республиканцы, даже невероятно поддерживающие нас, будут голосовать ПРОТИВ пакета, чтобы посадить демократов за стол переговоров. Политика такая политика", пишет Устинова.

Ранее "Страна" сообщала, что новый спикер Палаты представителей грозит не поддержать финансирование Украины, если Белый дом не усилит границы США.

Накануне в Сенате провалились ключевые переговоры о миграции, что грозит прекращением помощи Украине и Израилю. Об этом пишет NBC News.

"Дополнительное финансирование Украины зависит от принятия преобразующих изменений в законах о безопасности границ нашей страны", - настаивает Майк Джонсон.

Республиканцы заявили, что заблокируют запрос президента США Джо Байдена без "адекватных" изменений, направленных на ужесточение законов о предоставлении убежища и условно-досрочном освобождении.

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что без помощи США появится большой риск проиграть войну.