Соединенным Штатам до конца 2023 года будет трудно принять новые меры по оказанию помощи Украине и Израилю, в то время как в Конгрессе сохраняются разногласия по поводу предлагаемых изменений в охране южной американской границы.

Об этом заявил глава комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер, пишет Bloomberg.

"Конгресс потребует изменения законов для того, чтобы граница вернулась в прежнее состояние", - заявил политик.

По словам Тернера, это может включать ограничения на въезд через границу с Мексикой лиц, ищущих убежища. Республиканцы в Конгрессе США стремятся связать одобрение иностранной военной помощи с усилением пограничной политики после того, как президент Джо Байден подписал временный законопроект, продолжающий финансирование правительства США до начала следующего года, пишет Bloomberg.

"Я думаю, что будет очень трудно добиться этого до конца года, и сейчас препятствием является политика Белого дома по отношению к южной границе", - сказал Тернер.

Отмечается, что на этой неделе Конгресс возвращается к работе, в повестке дня - принятие законов об Израиле и Украине. Дальнейшие осложнения поставят под вопрос, будет ли Вашингтон продолжать предоставлять своим союзникам ресурсы и вооружение.

Напомним, на днях лидер большинства в Сенате демократ Чак Шумер заявлял, что комбинированный пакет национальной безопасности, включающий помощь Израилю, Украине, Тайваню и укрепление американской границы, будет рассматриваться Палатой представителей США после Дня благодарения (то есть после 23 ноября).

Перед этим президент США Джо Байден подписал закон о временном финансировании правительства без помощи Украине.