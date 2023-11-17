Президент США Джо Байден подписал закон о временном финансировании правительства без помощи Украине.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

Документ также не содержит помощь для Израиля.

Подписание закона предотвратило шатдаун - то есть остановку работы правительства, которая могла произойти 17 ноября. Документ предусматривает финансирование работы федеральных агентств до 19 января 2024 года.

Его внес в Конгресс новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Помощь для Израиля и Украины в законопроект не включили. Теперь этот вопрос предстоит рассмотреть отдельно. Байден запросил на эти цели 106 миллиардов долларов, но однозначной поддержки в Конгрессе не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но контролируемый демократами Сенат заблокировал эту инициативу. Байден уже заявил, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если Конгресс утвердит такой документ.

Вчера Сенат США проголосовал за принятие законопроекта о финансировании работы американского правительства без выделения дополнительной помощи Израилю и Украине. За документ проголосовали 87 сенаторов, против высказались 11.

Напомним, Палата представителей Конгресса одобрила законопроект 14 ноября. Его поддержали 336 конгрессменов, против выступили 95.