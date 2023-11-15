Президент США Джо Байден подпишет принятый Палатой представителей бюджет о временном финансировании правительства без выделения денег Украине, если он будет одобрен Сенатом.

Об этом заявили в Белом доме, передает CNN.

"Если он будет принят Сенатом, президент подпишет эту постоянную резолюцию, которая сохранит текущий уровень финансирования и не будет содержать вредных политических факторов", - заявил представитель Белого дома.

Чиновник призвал Конгресс все же выделить финансирование и Украине, и Израилю, и на пограничную безопасность.

А также "прекратить тратить время на крайние, партийные законопроекты об ассигнованиях, которые нарушают двухпартийное соглашение, и вместо этого быстро работать с демократами над законопроектами об ассигнованиях на весь год".

Ранее мы писали о том, что во время визита в США глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что для США важно продолжать финансирование Украины, поскольку она противостоит глобальной "оси зла".

Также мы писали о том, что в Сенате США назвали сроки рассмотрения пакета помощи для Украины, Израиля и Тайваня.