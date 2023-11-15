Глава Офиса президента Андрей Ермак в Вашингтоне заявил американским конгрессменам, что Украина противостоит новой "оси зла" в составе России, Ирана и КНДР и для США важно продолжать ее финансировать.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Продолжение помощи нашему государству не только критически важно для Украины, но и полностью отвечает национальным интересам США", - сказал он.

Андрей Ермак "отметил важность безотлагательного рассмотрения бюджетного запроса" Байдена о финансировании дополнительных расходов на помощь Украине.

Глава Офиса президента встретился с членами обеих палат Конгресса. В частности, с лидером республиканского меньшинства в Сенате Митчем Макконнеллом и сенаторами Джоном Корнином, Томом Коттоном, Марком Рубио, Сюзан Коллинз и Джоном Хоэвеном.

Он сказал, что уже сами по себе такие встречи - это "очередное подтверждение стратегического партнерства между Украиной и США".

Отметим, что ночью Палата представителей США продлила временное финансирование правительства для избежания шатдауна без выделения средств Украине и Израилю, как это пытались сделать демократы.

Ранее мы писали о том, что Ермак встретился в Штатах с Блинкеном и Нуланд.