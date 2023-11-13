Глава Офиса президента (ОП) Андрей Ермак встретился в Соединенных Штатах с госсекретарем США Энтони Блинкеном и его заместителем Викторией Нуланд.

Об этом глава ОП сообщил в своем телеграм-канале.

Во встрече также принял участие заместитель помощника госсекретаря по Восточной Европе Крис Смит.

"Подробно проинформировал Энтони Блинкена о ситуации на фронте. Американское оружие доказало свою эффективность на поле боя и помогает сдерживать российского агрессора", – сообщил Ермак.

Также глава ОП, по его словам, "указал на важность предоставления нашему государству средств ПВО" в связи с ожидающимися зимой массированными ракетными ударами.

"Указал на важность скорейшего заключения двустороннего соглашения между Украиной и США о гарантиях безопасности во исполнение Совместной декларации G7 о поддержке Украины, подписанной в Вильнюсе 12 июля текущего года", – также написал Ермак.

Напомним, источники "Страны", близкие к Офису президента, сообщали, что одним из главных вопросов сейчас в отношениях Банковой и США является организация переговоров Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Ранее мы рассказывали, что глава Офиса президента Андрей Ермак высказал мнение, что война в Украине уже прошла отметку в 70% до ее завершения.