Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что РФ сейчас применяет в Украине "тактику раскола".

"Это то, что делает российский враг сейчас. Они делали это и больше 100 лет назад. Мы понимаем каждый их шаг. У них не получится", - заявил Ермак.

Он не конкретизировал, какой из последних конфликтов имеет в виду.

Ранее глава ОП раскритиковал Запад за "усталость от войны". Он отметил, что тупик в контрнаступлении ВСУ, привел к предсказаниям о замороженном конфликте, поскольку Кремль надеется, что изменчивая международная ситуация ослабит приверженность Запада. Ермак заявил, что Украина "никогда не будет жить в режиме замороженного конфликта", и предупредил, что жалобы на "военную усталость" отразятся как на западных державах, так и на Украине.

Война в Украине идет уже 622-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 ноября 2023 года в обновляемом онлайне .

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