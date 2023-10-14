Глава Офиса президента (ОП) Андрей Ермак созвонился с советником президента США Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном.

Об этом глава ОП написал в своём телеграм-канале.

В частности, стороны обсудили активизацию наступления россиян на Восточном фронте.

В этом контексте Ермак отметил необходимость поставок Украине дополнительных средств артиллерии и ПВО.

Напомним, российские войска в последние дни увеличили плотность атак под Авдеевкой. Вокруг города не утихают стрелковые бои и массированные обстрелы. Над городом постоянно кружат российские БПЛА.

"Сегодня уже пятые сутки враг не прекращает ни штурмовых действий, ни обстрелов. Пытаются все-таки Авдеевку оцепить. Все больше и больше сил бросают для реализации своих этих задач", - заявлял начальник ГВА Виталий Барабаш.

Мы также сообщали, что ситуация на Купянском и Лиманском направлениях за последние дни существенно обострилась. По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сырского, противник "восстановился и начал активные наступательные действия в районе Макеевки, а также и на Купянском направлении. Идут тяжёлые бои". Главная цель россиян - разгром группировки ВСУ, окружение Купянска и выход на рубеж реки Оскол.