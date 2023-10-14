В Авдеевке россияне продолжают попытки прорвать оборону ВСУ. Об этом сообщил сегодня утром украинский Генштаб.

"Наши защитники отбили около 20 атак врага в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Тоненькое, Северное, Первомайское, Нетайлово", - говорится в сводке.

Начальник ГВА Виталий Барабаш сообщил в эфире телемарафона, что вокруг города не утихают стрелковые бои и массированные обстрелы. Над городом постоянно кружат российские БПЛА.

"Сегодня уже пятые сутки враг не прекращает ни штурмовых действий, ни обстрелов. Пытаются все-таки Авдеевку оцепить. Все больше и больше сил бросают для реализации своих этих задач", - отметил Барабаш.

При этом, по его словам, ночь на 14 октября стала первой без авиаракетных ударов.

Украинский военный паблик Deep State фиксирует, что российские штурмы под Авдеевкой перешли в стадию пехотных, техника применяется меньше (отметим, что это сейчас основная штурмовая тактика в данной войне с обеих сторон, ее впервые использовал "Вагнер" под Бахмутом, а затем переняли ВСУ под Запорожьем).

По данным Deep State, основные атаки россиян идут из Водяного (с юга) и Красногоровки на север от Авдеевки. Также идут попытки российского спецназа взять авдеевский террикон. Атаки отбиты, сообщает паблик.

Южнее, возле Новомихайловки РФ имеет "частичный успех" за последние дни.

Российские паблики заявляют, что их войска продвинулись у Северного к югу от Авдеевки. У Степного к северу увеличилась "серая зона".

Напомним, в ВСУ сообщили, что наступление на Авдеевку было ожидаемым.

Ранее в Офисе президента высказывали оценку, что активизацией боевых действий у Авдеевки Москва хочет вынудить Украину отвести часть сил с других направлений.