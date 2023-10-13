По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки ВСУ отразили более 20 атак на Авдеевском направлении - в районах Авдеевки, Ласточкино, Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.

Украинский военный телеграм-канал Deep State, анализируя предыдущие сутки, заявляет об активных атаках к югу от Авдеевки в направлении Первомайского, однако пишет, что все атаки противника там отбиты. Более тяжелая ситуация, по данным паблика, на северном фланге, где россияне наступают в районе Красногоровки и имеют продвижение.

"Периодически враг доходит до железной дороги, но ему закрепиться не дают", - пишет паблик. Он также опровергает, что россияне заняли Авдеевский террикон, заявляя, что их там отбили.

Война в Украине идет уже 597-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Россияне снова наносили удары по Авдеевке. В городе в основном пытаются попасть по многоэтажным зданиям. Не прекращают силы РФ и штурмовые действия по позициям вокруг города. Также вчера в Одесской области прилеты были в Измаильском районе. Там зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры и жилых домов.

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