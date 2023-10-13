Утром 13 октября Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее.

За прошедшие сутки произошло 64 боевых столкновения.

Всего враг нанес 4 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 54 обстрела из РСЗО

На Купянском направлении ВСУ отразили пять атак врага в районе Синьковки и восемь атак возле Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление противника в районах Макеевки, юго-западнее Кременного и Серебрянского лесничества Луганской области, где ВСУ отразили более пяти атак врага.

На Бахмутском направлении наши защитники продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник не оставляет попыток прорвать оборону, однако безуспешно. ВСУ отбили более 20 атак врага в районах населенных пунктов Авдеевка, Ласточкино, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили более 10 атак врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник наступательных действий не вел.

На Запорожском направлении захватчики безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области.



Война в Украине идет уже 597-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Россияне снова наносили удары по Авдеевке. В городе в основном пытаются попасть по многоэтажным зданиям. Не прекращают силы РФ и штурмовые действия по позициям вокруг города. Также вчера в Одесской области прилеты были в Измаильском районе. Там зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры и жилых домов.

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