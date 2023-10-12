Глава Офиса президента Андрей Ермак заявляет, что цель российского наступления на Авдеевку - вынудить Украину перекинуть силы с других направлений.

"Война очень динамичная. Враг накапливает резервы, чтобы переходить в наступление на некоторых участках с целью оттянуть дополнительные силы нашей армии. В других направлениях Силы обороны продолжают движение вперед", - написал глава Офиса президента

Ранее такую мысль высказывал спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

Напомним, что сегодня с утра россияне наносят удары по Авдеевке. Мы писали о том, что происходит в Авдеевке 12 октября.

Также ранее мы писали, что в ВСУ объяснили, зачем россияне атакуют под Авдеевкой.

Война в Украине идет уже 596-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Армия РФ пытается взять Авдеевку в окружение и вынудить ВСУ перебросить резервы на это направление. Авдеевка вчера была под массированным российским обстрелом. На Авдеевском коксохимзаводе произошел большой пожар.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.