В четверг, 12 октября, в Украине идет 596-й день войны с Россией.

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12 октября

07.50 Этой ночью Украину атаковали 33 "Шахида" с северного и южного направлений. ПВО сбила 28 дронов, из них десять - в Одесской области. Остальные - еще в пяти областях.

В Одесской области прилеты были в Измаильском районе (на видео). Там зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры и жилых домов.

На месте возникли пожары, они уже ликвидированы. Пострадал один человек.

07.35 Вчера поздно вечером в результате удара по Харькову один человек получил осколочные ранения. Также за помощью к медикам обратилась женщина – у нее острая реакция на стресс.