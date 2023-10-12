В четверг, 12 октября, с утра россияне снова наносят удары по Авдеевке. Город третий день штурмуют войска РФ.

Видео ударов публикую в сети.

Генштаб ВСУ в утренней сводке заявил, что за минувшие сутки на Авдеевском направлении ВСУ отбили более 10 атак врага в районе Авдеевки и еще 10 атак восточнее Степного, юго-восточнее Северного и южнее Первомайского Донецкой области.

Сегодня украинские военные паблики пишут о том, что с юга авангард противника подходил к восточным окрестностям Северного, судя по кадрам, имеющимся в открытом доступе. Туда наступают из Водяного.

На картах военного паблика Deep State заметен также прирост "серой зоны" у Северного. Оттуда, как считают российские телеграм-каналы, россияне пытаются прорваться к Ласточкино, через которое идет "дорога жизни" авдеевского гарнизона ВСУ в сторону Орловки.

На север от Авдеевки украинские источники фиксируют давление РФ из Красногоровки в сторону Степного и Авдеевского террикона. "Враг имеет частичный успех, но удастся ли ему закрепиться – покажет время", - пишет Deep State.

При этом российские паблики с ночи утверждают, что террикон, который расположен рядом с промзоной Авдеевского коксохимзавода, уже захвачен россиянами. Заявляется, что бои за эту высоту периодически шли всю войну, поскольку этой удобная точка, с которой простреливается северо-запад Авдеевки.

Украина захвата террикона не подтверждает. На картах Deep State указано, что к нему вплотную подошла "серая зона".

Утром президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию в Авдеевке.

"Авдеевка. Держим позиции. Именно украинская смелость и единство определяют, как завершится война. Должны все об этом помнить", - написал президент.

Напомним, что ранее в ВСУ объяснили, зачем россияне атакуют под Авдеевкой.

Также мы писали о том, что военные паблики пишут о ситуации под Авдеевкой, где активизировались россияне.