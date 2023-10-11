Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о положении на фронте по состоянию на 18:00 11 октября.

Сводка появилась в Фейсбуке.

Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:



1. Подтверждается продвижение российских войск в районе Авдеевки. Генштаб сообщает, что ВСУ отражали атаки армии РФ в районе Авдеевки, восточнее Степного и юго-восточнее Северного.

2. За сутки произошло 72 боестолкновения. Кроме Авдеевского, отражены российские атаки на направлениях:

Купянском – в районах Синьковки и Ивановки,

Лиманском – в районах Макеевки Луганской области, Торского и Серебрянского лесничества Донецкой области,

Бахмутском – в районе Андреевки,

Марьинском – в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки,

Шахтерском – южнее Золотой Нивы и юго-восточнее Угледара.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла один ракетный и 36 авиаударов, совершила более 35 обстрелов из РСЗО.

5. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

6. Авиация ВСУ нанесла 12 ударов.

Война в Украине идет уже 595-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Вчера резкая активизация фронта произошла под Авдеевкой Донецкой области. Заявлялось о работе артиллерии, РСЗО и авиации - вертолетов и самолетов. Власти Авдеевки, кроме того, заявили о тяжелых боях к северу от города.

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