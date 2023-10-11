Украина наступает на Мелитополь и Бахмут, Россия атакует под Авдеевкой. Вечерняя сводка Генштаба ВСУ
Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о положении на фронте по состоянию на 18:00 11 октября.
Сводка появилась в Фейсбуке.
Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:
1. Подтверждается продвижение российских войск в районе Авдеевки. Генштаб сообщает, что ВСУ отражали атаки армии РФ в районе Авдеевки, восточнее Степного и юго-восточнее Северного.
2. За сутки произошло 72 боестолкновения. Кроме Авдеевского, отражены российские атаки на направлениях:
- Купянском – в районах Синьковки и Ивановки,
- Лиманском – в районах Макеевки Луганской области, Торского и Серебрянского лесничества Донецкой области,
- Бахмутском – в районе Андреевки,
- Марьинском – в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки,
- Шахтерском – южнее Золотой Нивы и юго-восточнее Угледара.
3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка остается без существенных изменений.
4. Армия РФ нанесла один ракетный и 36 авиаударов, совершила более 35 обстрелов из РСЗО.
5. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.
6. Авиация ВСУ нанесла 12 ударов.
Война в Украине идет уже 595-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 октября 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Вчера резкая активизация фронта произошла под Авдеевкой Донецкой области. Заявлялось о работе артиллерии, РСЗО и авиации - вертолетов и самолетов. Власти Авдеевки, кроме того, заявили о тяжелых боях к северу от города.
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