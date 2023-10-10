Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о ситуации на фронте по состоянию на 18:00 10 октября.

Сводка появилась в Фейсбуке.

Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:

1. На Авдеевском направлении россияне силами до трех батальонов при поддержке танков и бронированных машин наступали в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского, все атаки отбиты.

2. Всего за сутки произошло 75 боестолкновений. Кроме Авдеевского, отражены российские атаки на направлениях:

Купянском – в районах Синьковки и Ивановки,

Бахмутском – в районах Часова Яра, Клещеевки и Андреевки,

Марьинском – в районах Марьинки,

Запорожском – в районах Инженерного и Вербового.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Лиманском, Шахтерском и Херсонском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

4. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

5. Армия РФ нанесла два ракетных и 62 авиаударов, совершила более 30 обстрелов из РСЗО.



6. Авиация ВСУ нанесла 16 ударов. ПВО уничтожила российский истребитель Су-25, 27 "Шахедов" и 7 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Ранее мы сообщали, что РФ пошла в наступление на Авдеевку с двух сторон и наносит массированные удары по городу.

Война в Украине идет уже 594-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. На Мелитопольском направлении за минувшие сутки атаковали и армия РФ, и ВСУ. Была отбита атака РФ севернее Новопрокоповки. ВСУ имели частичный успех западнее Вербового. На Запорожском фронте, как пишет Институт изучения войны, россияне повторно минируют участки, которые ранее разминировали украинцы. Минные работы активизировались в районе Работино-Вербовое, где наступают ВСУ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.