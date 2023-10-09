Утром 9 октября Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее.

За прошедшие сутки произошло 37 боевых столкновений.

Всего враг нанес 6 авиационных ударов, совершил 29 обстрелов из РСЗО.

На Купянском направлении ВСУ отбили три атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили четыре атаки врага в районе Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении наши защитники отбили атаки врага к северу от Богдановки, Клищиевки и Андреевки.

На Авдеевском и Марьинском направлениях враг совершил около 15 неудачных атак в районах Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник наступательных действий не вел.

На запорожском направлении ВСУ отразили атаку врага в районе севернее Новопрокоповки Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, имеют частичный успех в районах западнее Вербового Запорожской области. Также украинские воины ведут наступательные действия на Бахмутском направлении, имеют частичный успех в районах Клищиевки и Андреевки.

Война в Украине идет уже 593-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. На Запорожском направлении, по данным Генштаба ВСУ, продолжается наступление украинских сил. На Купянском и Лиманском направлениях россияне продолжают атаковать. Также, судя по заявлениям украинского Генштаба, возросла интенсивность боев на Донецком направлении.

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