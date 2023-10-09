В понедельник, 9 октября, в Украине идет 593-й день войны с Россией.

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9 октября

08.44 Главное из сводки Генштаба ВСУ на утро.

За прошедшие сутки произошло 37 боевых столкновений.

Всего враг нанес 6 авиационных ударов, совершил 29 обстрелов из РСЗО.

На Купянском направлении ВСУ отбили три атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили четыре атаки врага в районе Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении наши защитники отбили атаки врага к северу от Богдановки, Клищиевки и Андреевки.

На Авдеевском и Марьинском направлениях враг совершил около 15 неудачных атак в районах Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник наступательных действий не вел.

На запорожском направлении ВСУ отразили атаку врага в районе севернее Новопрокоповки Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, имеют частичный успех в районах западнее Вербового Запорожской области. Также украинские воины ведут наступательные действия на Бахмутском направлении, имеют частичный успех в районах Клищиевки и Андреевки.

08.33 Кадры свежих могил в украинском селе Гроза под Купянском, где 51 человек погиб на поминках.

Как сообщали местные жители, после ракетного удара погибла половина села.

08.05 С утра россияне обстреляли из минометов Хотинскую громаду Сумской области в приграничном районе.

О жертвах не сообщается.

07.35 В Днепропетровской области вторая ночь подряд прошла без обстрелов.

07.30 Актуальная карта тревог.