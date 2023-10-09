Анализируем итоги уходящего дня - на этот раз, по двум войнам, в Украине и в Израиле.

Третий день войны в Израиле

Сегодня идет третий день полномасштабной войны Израиля с палестинским анклавом - сектором Газа, который атаковал еврейское государство в субботу.

Эта война уже заслонила собой ситуацию в Украине на страницах мировых СМИ, последствия чего мы анализировали вчера.

Сегодня война продолжила разрастаться и, судя по всему, в ближайшие дни она будет только усиливаться. Отвлекая и дальше внимание, а возможно и ресурсы Запада от украинской проблематики.

Сегодня оказать военную помощь Израилю пообещал еще один союзник Украины - Великобритания. Вчера такое решение приняли США, отправив уже даже первую партию оружия.

Что же до событий на "земле", то сегодня армия Израиля объявила, что освободила всю территорию, ранее захваченную ХАМАС.

По ее заявлению, на территории страны остались единичные группы палестинцев, но в целом городские бои окончены в самом Израиле, и противник либо ликвидирован, либо выдавлен в Газу. ХАМАС, впрочем, это опровергает и заявляет, что его подразделения по-прежнему удерживают часть захваченной территории.

Одновременно израильская авиация и ракетные войска начали беспрецедентные удары по палестинскому анклаву, разрушая жилые кварталы, мечети, здания банка и университета. Военные заявили, что все это - военные цели, где укрываются боевики ХАМАСа и структуры организации.

При этом, судя по всему, речь идет скорее о массированных бомбежках, цель которых - нанести максимальный ущерб сектору Газа как таковому.

Насколько такие удары по городской застройке эффективны с точки зрения ослабления военного потенциала ХАМАС - вопрос открытый. Как говорят сами хамасовцы они готовили нападение целый год. И вряд ли за это время они не озаботились созданием сети подземных укрытий, прекрасно понимая, что Израиль будет наносить авиационные удары.

Власти Израиля тем временем объявили, что начинают блокаду палестинского анклава и отключили туда поставки воды и электроэнергии. Министр обороны Галлант объяснил это тем, что его страна сражается со "зверями в человеческом обличье".

ХАМАС, в ответ на ковровые бомбардировки, также нанес ракетные удары - как по ближайшим городам вроде Ашкелона и Ашдода, так и по центральным - Иерусалиму и Тель-Авиву. В последнем был атакован аэропорт Бен-Гурион, где тысячи людей собрались, чтобы покинуть страну.

В этот же день очередной виток обострения случился на границе с Ливаном, откуда Израилю угрожает группировка "Хезболла" - ранее обещавшая вмешаться, если израильская армия развернет наступление на сектор Газа.

Армия Израиля - ЦАХАЛ - заявила, что с территории Ливана проникла группа четырех вооруженных боевиков. В "Хезболле"сказали, что они к этому не причастны. Позже ответственность на нападение на север Израиля взяла на себя группировка "Исламский джихад".

Израиль же нанес ряд ударов по вышкам в Ливане.

Сегодня премьер-министр Израиля Нетаньяху сделал два ключевых заявления.

Первое - Нетаньяху заявил, что Израиль своим военным ответом ХАМАС "изменит Ближний Восток".

Отметим, что Израиль уже давно хочет ликвидировать две организации, которые угрожают ему на границах страны - ХАМАС в Секторе Газа и Хезболлу в Ливане. Не исключено, что именно это сейчас Израиль намерен сделать военной силой (если, естественно, этой силы хватит). Также Израиль давно хочет сделать невозможный реализацию программы Ирана по созданию ядерной бомбы. Поэтому, не исключено, что Нетаньяху попытается решить и эту проблему.

Правда, военные действия против Ирана Израилю будет вести проблематично без помощи или, как минимум, одобрения Вашингтона. Но не факт, что от Байдена такое одобрение будет получено.

Для США в целом большая война на Ближнем востоке проблематична по ряду причин. Прежде всего из-за того, что сорвется процесс нормализации отношений с Саудовской Аравией, на что в Вашингтоне делали большую ставку в плане снижения цен на нефть (они, к слову, на фоне войны вновь начали расти, а саудиты уже заявили, что намерены до конца года продолжить сокращение добычи). А также из-за проблем с запасами оружия, которых уже не хватает для полноценной помощи Украине.

Однако, судя по всему, даже если американцы и против наземной операции в секторе Газа Израиль ее все равно проведет.

Это следует из второго ключевого заявления Нетаньяху сегодня. Он сообщил Байдену, что Израиль "будет вынужден ввести сухопутные войска в Газу".

То есть, будет наземная операция и следовательно - большая война.

Понятно, что силы армии Израиля и ХАМАС несопоставимы. Израильтяне уже заявили, что призвали на службу 300 тысяч резервистов.

Однако важен вопрос сроков, которые продлится сухопутная операция. ХАМАС во время рейда показал, что его отряды боеспособны и хорошо вооружены, а также активно перенимают опыт войны в Украине с использованием дронов, противотанковых ракет, ПЗРК. Поэтому сопротивляться они будут. И чем дольше затянутся бои, чем больше будет жертв среди мирного населения Газы, тем больше вероятность того, что в конфликт вмешаются и другие силы, усложнив ситуацию для Израиля.

В первую очередь - ливанская Хезболла (а она в военном плане мощнее ХАМАСа). Арабские страны даже если и не вмешаются напрямую военным путем, то могут применить другие меры воздействия. Например, еще больше сократить добычу нефти, спровоцировав рост мировых цен, принуждая таким образом Запад прекратить поддержку Израиля. Да и на Западе в леволиберальных кругах Нетаньяху особо не симпатизируют и потому наверняка будут продвигать тему скорейшего примирения. Кроме того, и внутри Израиля ситуация непростая.

Накануне войны израильское общество было сильно расколото по линии "левые" и "правые". Правые - консерваторы и сторонники Нетаньяху, который активно пытался подчинить себе судебную систему. Левые же расценивали это как посягательство на демократию, попытку установить в стране диктатуру. Они проводили массовые акции протеста, их поддерживали страны Запада.

Поэтому удивившие всех неудачные действия израильской армии и силовых структур в начале войны наложились на существовавший в обществе раскол и глубокое недоверие значительной его части к Нетаньяху. Лидеры оппозиции, правда, уже заявили о безусловной поддержке Нетаньяху и ведут с ним переговоры о создании правительства национального единства.

Однако среди рядовых противников Нетаньяху получили распространение теории заговора о том, что правительство якобы специально допустило столь масштабное вторжение арабов, чтобы получить повод объявить войну и укрепить свою власть.

Но даже абстрагируясь от этих теорий многие задаются вопросом как так получилось, что Израиль, имея мощнейшие спецслужбы и армию смог так "проспать" вторжение?

В ТикТоке набрало популярность видео, как девушка, которая заявляет, что служила в израильской армии сержантом боевых операций непосредственно во время одной из операций в секторе Газа, и удивляется, как боевикам ХАМАС удалось так легко пройти через границу.

"Нет ни одного шанса в мире, что может быть такое приближение к забору, чтоб мы об этом не знали. Наблюдатели сидят в бункере, четыре часа им нельзя отводить глаза от экрана. Меня будили по ночам из-за голубя, из-за аиста, который приблизился к забору, из-за таракана под забором — весь сектор вставал на уши. Как они умудрились зайти с тракторами, 400 человек и никто не обратил внимание. Я это делала два года, такого не может быть. Может есть шанс, что кто-то изнутри посодействовал этому?" - говорит она.

Между тем, все происходящее, имеет большой символический смысл.

В этом году исполнилось ровно 30 лет с того момента как в сентябре 1993 года премьер Израиля Ицхак Рабин и лидер Организации освобождения Палестины Ясир Арафат объявили о взаимном признании и подписали в присутствии президента США Билла Клинтона декларацию о принципах мирного урегулирования, совершив историческое рукопожатие.

На основе этих соглашений в 1994 году была создана Палестинская национальная администрация и был запущен мирный процесс, итогом которого должно было стать создание независимого палестинского государства. Но процесс так до конца и не дошел.

Ицхак Рабин в 1995 году был убит израильским радикалом. А мирное урегулирование затем в течение трех десятилетий торпедировалось ХАМАСом и другими палестинскими радикалами с одной стороны и израильскими «ястребами» с другой.

И сейчас, с началом войны, ровно через 30 лет, палестинский мирный процесс фактически официально закрыт.

И ХАМАС, и израильский "ястреб" Нетаньяху говорят о войне, которая все на Ближнем Востоке изменит. Каждый, вероятно, рассчитывает на свою "окончательную победу". Но, по итогу, может получить длинную кровавую войну.

У Байдена уже дали понять, что война в Израиле может стать затяжной, сообщает издание Punchbowl News.

"Высокопоставленные чиновники администрации Байдена предупредили сенаторов, что им следует готовить избирателей к вероятности длительной войны в Израиле и Секторе Газа, указывая, что поддержка США будет необходима в ближайшие недели и месяцы", - пишет издание.

Что стоит за вторжением ХАМАС в Израиль и каковы последствия для мира и Украины - "Страна" детальнее разбиралась здесь.

Ситуация на фронте в Украине

На мелитопольском направлении за минувшие сутки атаковали и армия РФ, и ВСУ, сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ. Была отбита атака РФ севернее Новопрокоповки. А ВСУ, как заявляется, имели частичный успех западнее Вербового.

Российские паблики заявляют, что Украина смогла продвинуться в сторону Копаней.

Украинские военные телеграм-каналы пишут о новых атаках РФ севернее Марфополя в районе Гуляй-Поля. О том, что россияне пошли там в локальное наступление, сообщалось еще вчера. Сегодня, как сообщается, у РФ там снова были "частичные успехи".

Комментируя ситуацию на Запорожском фронте, "Институт изучения войны" отмечает, что россияне повторно минируют участк, которые ранее разминировали украинцы. Минные работы активизировались в районе Работино-Вербовое, где наступают ВСУ.

По оценке ISW, таким образом россияне стремятся сковать украинские силы на участках фронта вдали от западной части Запорожской области, а также достичь "тактической внезапности".

Сообщается, что такие усилия в последние дни нарушили украинскую логистику и движение техники.

Также военкоры РФ утверждают, что российские войска активизировали тактические наступательные операции на нескольких участках фронта за пределами Запорожской области, чтобы растянуть оборону Украины, пишет "Институт", говоря об авдеевском и марьинском направлениях.

Украинские телеграм-каналы также пишут, что россияне продолжили наступление к северу от Авдеевки, снова продвинувшись к западу от Красногоровки, стремясь перерезать коммуникации авдеевской группировки ВСУ. Под Сватово российские войска накапливают новые силы у Кременной, там ждут штурмов.

Российские паблики утверждают, что их части заняли ряд новых позиций в районе Невского, Макеевки и Ивановки. Украина этого не подтверждала.

Украинский военный паблик Deep State называет первые дни октября для ВСУ "тяжелыми и неприятными". На юге наступление Украины усложняется не только обороной россиян, но и их контратаками. "В общем, ситуация тяжелая и неприятная", - делает вывод телеграм-канал.

Ситуацию осложняет и погода. Вчера на Ореховском участке прошли дожди. Как писали военные паблики, это существенно замедлило ход боев. Хотя при этом прогноз на ближайший месяц показывает, что дождливые дни здесь скорее будут исключением.

На этом фоне экс-советник Офиса президента Алексей Арестович в очередной раз за последние дни призвал украинскую армию скорректировать стратегию и перейти к обороне.

"При нынешнем соотношении личного состава и техники наступать бесперспективно. Нужно становиться в оборону и перемалывать российскую армию", – сказал он.