Анализируем итоги 592-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

На Запорожском направлении, по данным Генштаба ВСУ, продолжается наступление украинских сил.

Украинские военные телеграм-каналы пишут о продвижении ВСУ севернее Копаней. Такой вывод делается на основании российских ударов по ряду посадок на этом участке.

При этом, как уточняет паблик Deep State, есть вероятность, что продвинулись там украинцы еще в конце лета, но закрепиться удалось только сейчас. При этом в РФ пишут о том, что украинские части продвинулись там недавно.

Россияне же внезапно атаковали у Марфополя восточнее Гуляй Поля и захватили несколько позиций, пишет Deep State. Это достаточно далеко от Ореховского участка, где сейчас идут боевые действия. То есть, налицо попытки вынудить ВСУ перебросить резервы на другой участок фронта.

На Купянском и Лиманском направлениях россияне продолжают атаковать. По данным Генштаба - в районах населенных пунктов Синьковки и Ивановки Харьковской области, южнее - у Макеевки.

Украинские паблики говорят, что у Макеевки в направлении Боровой у РФ есть "частичный успех". Российские телеграм-каналы также пишут об этом.

Также, судя по заявлениям украинского Генштаба, возросла интенсивность боев на Донецком направлении. Там противник "совершил более 20 неудачных атак в районах Авдеевки, Первомайского, Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области".

В то же время и украинские, и российские военные паблики с обеих сторон пишут, что к западу от Красногоровки россияне имеют продвижение. Этот населенный пункт находится к северу от Авдеевки, где РФ пытается обойти город и перерезать пути его снабжения.

Что же до обстрелов, то за эти выходные ракетные удары наносились по Одесской области (Черноморск, где пострадала припортовая инфраструктура), по Миргороду в Полтавской области и по Николаеву. Подробности по последним трем не приводились.

При этом обстрелы со стороны России на линии фронта могут скоро существенно усилиться.

Между Россией и Северной Кореей резко выросли объемы грузоперевозок, пишет ресурс Beyond Parallel, отслеживающий ситуацию на линии разграничения между двух Корей.

Спутниковые снимки железнодорожного пункта Туманган на границе КНДР с РФ показывают "беспрецедентное количество" грузовых вагонов за 5 октября - около 73 вагонов. Этот уровень намного превышает тот, который Beyond Parallel наблюдал за последние пять лет, даже до Covid-19.

"Резкое увеличение железнодорожных перевозок, вероятно, указывает на поставки Северной Кореей оружия и боеприпасов в Россию", - делается вывод.

Также ведутся работы по расширению пропускной способности на этом погранпереходе.

Ранее американские СМИ сообщили о начале поставок оружия и боеприпасов из КНДР в Россию. Такие сообщения начали появляться регулярно после встречи Путина и Ким Чен Ына в России, где они, по слухам, договорились о взаимных военных поставках.

Россия нуждается в боеприпасах и ракетах, немалые запасы которых имеются у Северной Кореи. А КНДР - в самолетах и высокотехнологических решениях для космической разведки.

Военные перспективы

На фоне решения Конгресса отсрочить помощь Украине, Байден намерен запросить у него крупнейший пакет для Киева.

Речь о 100 миллиардах долларов, которых должно хватить до начала 2025 года (то есть, до конца каденции Байдена), сообщает британская газета The Daily Telegraph.

Впрочем, в американских медиа такой запрос пока не подтверждали.

Кроме того, пока на повестке более приземленный вопрос - возобновления финансирования Украины на ближайшие месяцы после того, как Конгресс из-за позиции республиканцев не включил во временный бюджет на 45 дней деньги для Украины. И пока еще нет информации когда будет принят (и будет ли) отдельный законопроект по финансированию.

Параллельно звучат заявления с Запада с намёком на то, что пора возвращаться к переговорам по прекращению войны. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что война достигает точки, в котором ее разрешение через боевые действия невозможно.

По его словам, у Запада со временем снижается возможность оказывать помощь Украине из-за ограниченности ресурсов.

"Чем больше времени проходит, тем больше уменьшается возможность помочь Украине ресурсами, которые не безграничны. Это не политический выбор, а банальное рассуждение. Примерно как когда дома заканчиваются запасы еды", - заявил Крозетто.

Британский телеканал Sky News также поднял эту тему. Он сообщает, что Владимир Зеленский может рассмотреть возможность возобновления переговоров с Россией и достижения "определенных компромиссов" в случае уменьшения военной помощи Запада.

Причиной снижения такой поддержки стало не имевшее успеха контрнаступление ВСУ. И, если ситуация не изменится в ближайшее время, не исключено, что Зеленскому придется пойти на переговоры с РФ.

Впрочем, уточняется, что это лишь один из возможных сценариев.

"В конечном счете, это решение Зеленского что делать дальше, но конфликты заканчиваются либо когда одна сторона побеждена, что маловероятно в этой войне, либо когда достигается компромисс. Даже если компромисс будет рассматриваться многими как успех для Путина, некоторые могут рискнуть сказать, что лучше "научиться мудрости компромисса, потому что лучше немного согнуться, чем поломаться", - говорится в статье и добавляется, что одним из аргументов против компромисса является то, что он не ликвидирует полностью угрозу нового вторжения РФ.

Также интересно, что, подводя к мысли о возможности компромисса, автора статьи в Sky News указывает, что Запад к настоящему времени уже достиг своей основной цели в войне в Украине.

"С точки зрения Запада, ключевым мотивом для поддержки Украины, не являющейся членом НАТО, было избежать российской агрессии, угрожающей остальной Европе. Военный потенциал России был сильно поврежден вторжением на Украину. Россия потеряла более 2000 своих самых способных танков, поэтому, похоже, маловероятно, что у нее будет военный потенциал, чтобы снова угрожать Европе, по крайней мере, в течение десятилетия. Основная цель Запада была достигнута", - говорится в статье.

Еще один показательный материал на эту тему вышел в Washington Post. Обозреватель газеты Дэвид Игнатиус пишет, что украинцы все чаще задаются вопросом, когда закончится война и демонстрируют усталость от нее.

"Люди не могут скрыть свою усталость или печаль. Конфликт обескровливает страну. Украинцы, с которыми я разговаривал во время четырехдневного визита, знают, что они не могут продолжать борьбу вечно в поисках того, что может оказаться недостижимой победой", - заявил Игнатиус.

Он описывает сцену в кабинете вице-премьера Юлии Свириденко, к которой приходит посетительница. Женщина спросила, "как ее страна сможет пережить эту жестокую, изнурительную войну". Свириденко после долгой паузы отвечает, что "это экзистенциальная война".

"Мы должны быть честными. Люди устали. В прошлом году это была уверенность, а может быть, и чрезмерная самоуверенность. Теперь люди чувствуют, что это классическая война на истощение. … Почти в каждой семье кто-то был убит", - цитирует автор экс-министра иностранных дел Павла Климкина.

Поэтому "сейчас украинцы готовы более открыто говорить о путях прекращения войны, чем во время моих визитов в прошлом году", пишет Игнатиус, который побывал "на ужине с группой парламентариев в ресторане на Днепре".

Он приводит мнение нардепа Алексея Гончаренко, который там был: "Я очень обеспокоен. Взгляните на линию фронта. Она не меняется. За год она не меняется. Но за это заплачено огромное количество жизней. … Украина не может воевать "столько, сколько потребуется". Это будет катастрофа".

Автор также публикует цитату нардепа, которого он представляет как "Гершенко". "Мы все хотим всего. Но это реальный мир, и мы должны принимать решения, исходя из реальных вариантов. У нас нет неограниченного времени, и у нас нет неограниченного количества людей" (возможно, речь об однопартийке Гончаренко Ирине Геращенко).

При этом другие депутаты, представляющие "Слуг народа", были против "реальных вариантов" и требовали войны до победного конца. Среди них упоминается Мария Мезенцева.

Игнатиус делает вывод, что "если Украина серьезно задается вопросом, сможет ли она пережить борьбу, которая может занять много лет, тогда ей необходимо подумать о способе заморозить этот конфликт на своих собственных условиях – с гарантиями безопасности со стороны Соединенных Штатов в рамках этой сделки".

При этом он считает, что при бесперебойных поставках оружия от США многие украинцы имеют мотивацию воевать "сколько, сколько потребуется".

В связи с такими настроениями на Западе бывший советник Офиса президента Арестович призвал Украину "сменить стратегию" и перейти от наступления к обороне на линии фронта.

По его словам, в нынешних условиях "ни о каких границах 91-го года в нынешнем положении дел и речи не может идти". "Чтобы это стало возможным, нам нужно отмобилизовать тысяч пятьсот человек и кинуть их в бой", - пишет Арестович.

Но, по его мнению, 30-40 новых бригад нечем будет вооружать.

"Даже если бы Запад или марсиане начали нам массово поставлять оружие прямо сейчас, то просто на подготовку этого полумиллиона ушло бы месяцев девять минимум. Будет ли РФ и ее союзники ждать эти девять месяцев? Сколько появится новых линий Суровикина? Сколько отмобилизуют россиян за это время?", - спрашивает он.

По его словам, с учетом того, что в РФ эти процессы будут идти не гладко, "фронт будет стабилизироваться, останавливаться".

"Текущие и перспективные возможности нашего собственного ВПК не позволяют нам производить бронетехнику и артиллерию не то, что сотнями - даже десятками в год. У нас есть пределы мобилизации, после которых завалится экономика. У РФ этот предел примерно в четыре раза выше", - пишет Арестович.

По его мнению в таких условиях для Украины есть всего две реальные стратегии - либо переговоры и прекращение огня, либо длительное продолжение войны. Последнее возможно, если Украина сможет наладить производство оружия для оборонительных операций и достижение паритета с РФ в средствах дальнего поражения.

"Поскольку я пессимистически смотрю на нашу способность решать вышеперечисленные задачи, пора урезать осетра ожиданий и планов. Если мы не хотим переговоров (а мы видимым образом не хотим), нужно становиться в длительную оборону по достигнутому, главной задачей которой будет - выбивать российскую армию темпами более быстрыми, чем они успевают пополняться", - заявляет Арестович.

Но он задается вопросом - готово ли украинское общество к экстраординарным усилиям для реализации этого плана. "Кровь, пот, слезы, тяжелый труд - вот это все. Годами", - описал издержки предлагаемой им стратегии Арестович.

Как ситуация в Израиле повлияет на Украину

Крупнейшая за 50 лет война на территории Израиля против отрядов ХАМАСа имеет крупное геополитическое значение для всего мира - а значит, и для Украины тоже.

Первый аспект, о котором говорят - это отвлечение внимания от темы Украины. Что ее союзники расценивают как весьма негативный знак.

О том, что война между "Хамасом" и Израилем переключает внимание международного сообщества от войны в Украине, заявил президент Польши Анджей Дуда. "Это, безусловно, выгодно России и российской агрессии против Украины. Это отвлекает внимание мира", - сказал он.

Отметим, что внимание к теме Украины в западных медиа является одной из важных предпосылок для поставок оружия Киеву.

Подобное медийное внимание требуется для воздействия на западное общественное мнение - далеко не всегда однозначно проукраински настроенное - и на политиков, которые колебались или не желали вести поставки в силу разных причин (нежелания эскалации войны либо нехватки оружия в собственных арсеналах).

Война в Израиле отодвинула войну в Украине на второй план. По крайней мере пока. Но, судя по развитию событий на Ближнем Востоке, этот конфликт лишь раскручивается и грозит вовлечением новых игроков.

Касательно игроков - все больше аналитиков говорят о том, что за неожиданно профессиональными действиями палестинских боевиков по захвату военных баз Израиля может стоять Иран и его спецслужбы.

Иран - фактический военный противник Украины, который поставляет России беспилотники, бомбящие Украину, а в перспективе и ракеты.

Замешан Иран или нет - но по факту война в Израиле с палестинцами торпедирует антииранский альянс между Израилем и Саудовской Аравией, который пытались создать американцы (саудиты вряд ли пойдут на соглашение с Израилем, пока он будет находится в состоянии войны с палестинцами). Сам Тегеран поддержал боевые действия ХАМАСа.

И дальше эта ситуация может качнуться, по одному из сценариев, в сторону большой ближневосточной войны с вовлечением всех местных игроков, а также с опосредованным включением крупнейших сил вроде США, Китая и РФ.

При таком раскладе война в Украине, если не будет перелома на поле боя, может совершенно уйти из центра внимания Запада. Что создает риски снижения уровня поддержки.

Если же война локализуется между Израилем и Палестиной, то внимание к украинскому сюжету скорее всего восстановится. Но неизвестно, когда именно. Сухопутная операция против сектора Газа, если она произойдет, быстрой быть не обещает: речь о боевых действиях в плотной городской застройке, на территории, которая готовилась к войне.

Что же до опасений, что война в Израиле отвлечет военные ресурсы США от Украины - то первое время это, как считают наблюдатели, не будет большой угрозой, так как у израильской армии хватит своих военных запасов.

Но если война затянется и в нее включатся другие противники такие как Хезболла, Сирия и Иран, тогда, как мы уже писали, военные поставки Украине могут оказаться под серьезной угрозой исчерпания.

К слову, на этом фоне идет описанная выше целая серия заявлений со стороны Запада с намеками на то, что войну в Украине, возможно, стоит все ж таки закончить путем переговоров и компромиссов с Россией. Почему идут подобные заявления и что это значит для войны в Украине мы подробно анализировали здесь.