На фоне резкого обострения ситуации в Израиле была сделана целая серия заявлений со стороны Запада с намеками на то, что войну в Украине, возможно, стоит все-таки закончить путем переговоров и компромиссов с Россией.

Об этом пишут эксперты и СМИ, а также заявляют отдельные официальные лица.

В Украине никто из лиц, облеченных властью, или хотя бы приближенных к ней, подобные идеи пока прямо не озвучивает, продолжая говорить о выходе на границы 1991 года как об основной цели Украины, но осторожные намеки уже звучат.

Например, экс-советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинское наступление вряд ли добьется успеха при нынешнем соотношении сил, и предложил украинскому обществу подумать, готово ли оно к годам кровавой войны, если не согласно на переговоры.

Подобные заявления звучали и до начала войны в Израиле на почве медленного продвижения украинской армии и неоднозначных сигналов от Запада по поводу возможности и далее оказывать военную помощь в том же объеме как по политическим причинам (противостояние республиканцев с Джо Байденом в США), так и в силу исчерпания запасов оружия.

Обострение на Ближнем Востоке добавило к этим сомнениям новые аргументы: откуда, например, брать оружие, если его придется поставлять еще и Израилю.

Да и в целом израильские события переключают на себя внимания США и Запада, что само по себе представляет угрозу для уровня дальнейшей поддержки Украины (о чем уже заявил, например, президент Польши Анджей Дуда).

Так или иначе, но очевидна активизация разговоров о необходимости перемирия. И у этого есть объективные причины.

Главная из них: ни одна из воюющих сторон на данный момент не находится даже близко к своим исходным целям.

Стратегия России (быстрый захват Украины со сменой правительства в Киеве на полностью лояльное к Москве) поломалась еще в марте 2022 года. Именно поэтому Владимир Путин захотел быстро выйти из войны, заключив соглашение о нейтральном статусе Украины и отведя войска на линию 24 февраля. Но на это тогда не пошла Украина (как считается, в том числе и по совету западных союзников), которая увидела уникальную возможность реализовать свою стратегию: разгромить российские войска и выбить их за границы 1991 года, причем в относительно краткие сроки (отсюда и прогнозы о заходе в Крым уже весной).

Однако эта стратегия Украины и Запада была, по сути, сведена на нет в июне 2023 года: наступление ВСУ не привело к краху российского фронта, а мятеж Евгения Пригожина, на который в Киеве возлагали большие надежды в плане внутренней дестабилизации РФ и деморализации российской армии, провалился.

И теперь перед воюющими сторонами открываются три опции.

Первая – война на истощение в надежде, что противник и его фронт когда-нибудь рухнут под грузом тягот военного времени и из-за исчерпания резервов людей и оружия. Правда, не очень понятно, сколько ждать обвала (называются сроки от года до 15 лет). А риск обрушения фронта существует для обоих сторон.

Вторая – эскалация войны с вовлечением в нее стран НАТО с перспективой перехода в ядерную стадию. Намеки на это все чаще звучат из Москвы. Признают существование такой угрозы и на Западе (по крайней мере, на экспертном уровне). Возможность полномасштабной войны на Ближнем Востоке такие риски тоже повышает. Израиль – ядерная держава. И если он придет к выводу, что под угрозой находится само существование страны, то может применить ядерное оружие. А это значительно увеличит вероятность применения ядерного оружия и Россией против Украины, что может вызвать военный ответ Запада.

Третья – окончание войны тем или иным образом, начиная от подписания мирного договора, регулирующего дальнейшее сосуществование Украины и РФ, и заканчивая "корейским сценарием", то есть заключением бессрочного перемирия (соглашения о прекращении огня) по нынешней линии фронта без каких-либо мирных договоров. Если брать корейский вариант, то чисто технически он может быть реализован в любой день - хоть через неделю, хоть через месяц. Нужно лишь, чтобы к нему были готовы Украина, западные союзники и Россия.

Для этого даже прямые переговоры между Киевом и Москвой вести не обязательно – достаточно через посредника согласовать конкретную дату и время прекращения огня.

Пока, правда, согласия всех сторон на этот вариант нет. Большинство заявлений сейчас сводится к готовности воевать вдолгую (если вспомнить опыт корейской войны, то перемирию предшествовали два года безуспешных попыток переломить ситуацию на фронте обеими сторонами).

Но если согласие о прекращении боевых действий появится, то вопрос может решиться очень быстро.