Президент Украины Владимир Зеленский может рассмотреть возможность возобновления переговоров с Россией и достижения "определенных компромиссов" с Москвой в случае уменьшения военной помощи Запада.

Такой вывод делает британский телеканал Sky News в своем материале о войне в Украине.

По мнению автора материала, не ставшее успешным масштабное контрнаступление ВСУ может привести к снижению военной поддержки Киева со стороны Запада.

И если ситуация не изменится в ближайшее время, не исключено, что Зеленскому придется пойти на переговоры с РФ. Уточняется, что это лишь один из возможных сценариев.

"В конечном счете, это решение Зеленского, что делать дальше, но конфликты заканчиваются либо когда одна сторона побеждена, что маловероятно в этой войне, либо когда достигается компромисс. Даже если компромисс будет рассматриваться многими как успех для Путина, некоторые могут рискнуть сказать, что лучше "научиться мудрости компромисса, потому что лучше немного согнуться, чем поломаться", - говорится в статье.

Ранее издание Politico сообщило, что Словакия прекращает оказывать военную помощь Украине.

Также немецкая газета Bild писала, что у союзников Украины "накопилась большая усталость от войны".