У союзников Киева накопилась большая "усталость от войны" и "угрожающее отсутствие интереса к событиям в Украине", поэтому ситуация для Украины сейчас "стала еще более угрожающей".

Об этом пишет заместитель главного редактора немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер.

По его словам, причина в том, что "контрнаступление оказывается менее успешным, чем хотелось бы украинцам и Западу".

"Есть небольшие частичные успехи, но на данный момент нет никаких признаков прорыва к Черному морю, сопротивление со стороны русских остается значительным", - сообщает журналист.

Также он отмечает, что "число жертв крайне велико, в том числе и со стороны Украины".

Военная поддержка со стороны Запада не происходит в том объеме, который необходим Украине для "дальнейших больших успехов".

Россия значительно расширила военное производство и может производить в день больше, чем Запад, несмотря на санкции. Поэтому Ронцхаймер считает, что "поддержка рушится". И напомнил, что на встрече министров иностранных дел ЕС в Киеве не было Польши и Венгрии.

Также "есть угроза смены курса и в США". "Республиканцы уже оказывают давление для прекращения помощи. Если Дональд Трамп победит на президентских выборах, Украине ничего предсказать нельзя", - пишет автор.

Один из представителей власти в Украине заявил Ронцхаймеру, что переговоров с РФ Украина вести не будет.

При этом министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил о надежде на переговоры. "Конечно, мы надеемся, что очень скоро - с моей точки зрения, скорее раньше, чем позже - логика переговоров вернется", - сказал он Bild. Такие настроения - одна из причин, почему Киеву нужны военные успехи.

"Нам нужны дальнейшие успехи к концу года, чтобы показать, что мы побеждаем в этой войне", - заявил Bild украинский дипломат.

Война в Украине идет уже 588-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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