Украинским войскам мешают большое разнообразие техники на вооружении и недостаточная подготовка солдат.

Об этом заявил глава штаба обороны Великобритании Тони Радакин после визита в Киев, пишет The Times.

"Если вы находитесь в Киеве и разговариваете с генералом Залужным, то у него есть парк техники, часть из которой бывшая советская, часть - со всего мира, и при этом его войска - это не профессиональные солдаты, это гражданская армия. Как же заставить гражданскую армию воевать так, как воюет Украина, чтобы преодолеть российскую оборону? В этом есть элемент смирения и отрезвления", – сказал Радакин.

Глава британского штаба обороны призвал Запад не оценивать успех контрнаступления по нынешним достижениям, поскольку глобально РФ не достигла своих целей в этой войне.

"Мы упускаем тот факт, что цели России потерпели полное фиаско", – сказал адмирал.

Ранее в этом же интервью Радакин заявил, что российские оборонительные сооружения оказались сильнее, чем ожидал Запад.

Также мы приводили слова военного аналитика Bild Юлиана Рёпке, который сказал, что самая большая проблема Украины на поле боя - это живая сила и отсутствие современной авиации.