Украинское контрнаступление, скорее всего, не достигнет своих целей - перерезать или "сузить" сухопутный коридор в Крым.

Об этом пишет The New York Times в статье "Визит Зеленского показал стратегический разрыв между Украиной и США".

"Российские минные поля оказались мощной защитой, и украинское правительство чрезвычайно обеспокоено высокими жертвами, которые могут быть при любой попытке прорвать эти барьеры", - говорится в статье.

На встрече с Зеленским в США американские чиновники заявили, что вскоре ВСУ станет еще труднее продолжать наступление, поскольку земля станет "мягкой и грязной". Также, по мнению Вашингтона, украинской армии потребуется время, чтобы восстановиться.

"Но господин Зеленский опроверг такие аргументы, настаивая на том, что его силы не остановятся, поскольку передышку искали как раз российские силы", - пишет NYT.

Но представители США уверены, что "у Киева остается все меньше времени", чтобы прорвать российскую оборону на юге. Поэтому продолжают вызывать вопросы украинские операции в Бахмуте.

Заявление Зеленского о намерении отбить у россиян Бахмут "показывает пропасть между Киевом и американскими военными планировщиками, которые считают, что Украине следует больше сосредоточиться на юге".

"Американские официальные лица говорят, что борьба в Бахмуте стала чем-то вроде навязчивой идеи для Зеленского и его военных лидеров", - говорится в статье.

Война в Украине идет уже 577-й день. Мы следим за последними новостями 23 сентября 2023 года в онлайне.

Накануне мы подводили итоги пятницы. В материале рассказывается об ударе по Севастополю, "холодном приеме" Зеленского в США и обсуждении смены стратегии Запада по Украине.

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