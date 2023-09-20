Анализируем ситуацию на 574-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте

На южном фронте продолжает свои контратаки российская армия, сообщил утром украинский Генштаб. Россияне пытались идти вперед в районах Малой Токмачки, Работино и Новоданиловки. То есть проводили фланговые атаки на занятый ранее ВСУ участок.

Россияне стали сравнительно недавно бить по флангам. Наиболее вероятная их цель - замедлить либо остановить действия ВСУ по расширению линии фронта в районе Работино-Вербового (это нужно для того, чтобы при движении на юг обезопасить фланги и не попасть в "огневой мешок"). Либо же, в случае успеха контратак, окружить прорвавшиеся к Новопрокоповке украинские подразделения.

Также, считают украинские военные паблики, российские контратаки в целом замедляют продвижение ВСУ на южном фронте (и без того, не быстрое).

"Враг начал активнее контратаковать, что также влияет на продвижение (украинских сил - Ред.). В августе произошли существенные сдвиги на участке (Работино-Вербовое - Ред.), но сейчас продвижение снова тормозится из-за существенного введения резервов врагом", - пишет телеграм-канал Deep State.

Российские паблики также пишут о контратаках к югу от Работино - чтобы остановить движение ВСУ на Новопрокоповку. И заявляют, что украинские части продолжают атаки на Вербовое, где бои подошли к западным окраинам села.

Под Бахмутом ВСУ продолжают штурмовые действия, сообщает Генштаб. Россияне же снова пытались отвоевать потерянные позиции в районе Андреевки, а также пошли на штурм севернее Бахмута - в районе Ягодного.

Украина заявляет, что эти контратаки успеха не имели.

На Сватовском направлении, как пишут украинские паблики, заметных сдвигов не произошло. Россияне заявляют, что улучшили свои позиции под Новоегоровкой (Украина этого не подтверждает).

Обстрелы

Ночью по Украине была очередная атака "Шахидов" - ВСУ сбили 17 из 24-х ударных беспилотников. Дроны сбивались авиацией, зенитными ракетами и огневыми мобильными группами.

То есть Украина, сбивая каждую ночь по 10-20 беспилотников, тратит на них дефицитные ракеты. Что, вероятно, является одной из основных целей запуска "Шахидов", которые дешевле, чем ракеты западного производства.

При этом было несколько попаданий в Кременчугский НПЗ, где возник пожар. Глава Полтавской области Дмитрий Лунин заявил, что работа завода была остановлена из-за обстрела.

Это, к слову, интересное замечание. В июне 2022 года Лунин заявлял, что предприятие после очередного российского обстрела восстановлению уже не подлежит, и его "легче построить заново".

Но, как оказалось, Кременчугский НПЗ продолжает работу (видимо, поэтому россияне его и атакуют).

В Купянске продолжает расти количество жертв от вчерашнего авиаудара - их уже восемь. Также сообщается, что был атакован автомобиль волонтеров, двое из которых погибли - судя по всему, в автомобиле.

Ночью беспилотник ударил по нефтебазе в Сочи. Дрон-камикадзе врезался в резервуар с дизельным топливом.

Официально такой атаки власти России не признали, но телеграм-каналы утверждают именно так, ссылаясь на кадры с останками дрона. Кроме того, есть видео, где понятно, что взрыв масштабный и внезапный.

Также сегодня был удар по Крыму. ВСУ заявили, что был поражен командный пункт Черноморского флота возле Верхнесадового, что рядом с Севастополем.

При этом назначенные РФ "власти" заявили, что отразили ракетную атаку.

Накануне было опубликовано видео пролета ракеты над Крымом и последствия прилета - огромный столб дыма на горизонте. По данным пабликов, действительно была атакована воинская часть в районе села Верхнесадовое под Севастополем.

Также "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщал о налете беспилотников.

Отметим, что скоординированные удары дронов и ракет регулярно используются при атаках на Крым: беспилотники пытаются перегрузить систему ПВО, а ракеты после этого бьют по намеченной цели.

Тем временем, военный аналитик BILD Юлиан Рёпке заявил, что РФ удалось увеличить дальнобойность своих беспилотников "Ланцет".

Такой вывод он сделал из российского видео атаки дрона (как утверждается, Ланцета) по украинскому МиГ-29 на аэродроме под Кривым Рогом, который находится в 65 км от ближайших российских позиций.

"Плохая новость для Украины. Лучший российский беспилотник-камикадзе теперь, судя по всему, доступен и в дальнобойной версии. Для понимания: до сих пор, по всем расчётам, дрон пролетал от 35 до 45 км. Однако для этой атаки он пролетел от 80 до 90 км. Конечно, это не классическое "дальнобойное оружие", но это существенный скачок в дальнобойности", - говорит Рёпке.

Отметим, если это действительно так, то появляется серьезная угроза для большого числа систем вооружений ВСУ в достаточно глубоком тылу, до которого ранее не добивала российская артиллерия и редко прилетали ракеты (30 и более километров от линии фронта). Именно оттуда ведут огонь дальнобойные артиллерийские системы ВСУ, включая установки РСЗО "Хаймарс".

В Украине продолжают обсуждать и возможность массированных ракетных ударов России зимой.

Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что РФ ведет разведку состояния украинской энергетики в преддверии зимы, что может свидетельствовать о планах повторить атаки по энергоинфраструктуре.

Говорит, Украина к этому усиленно готовится, а РФ уже не может наносить такие массированные удары как в прошлом году, когда выпускалось порой по 120 ракет.

"Но это не означает, что они менее опасны или менее разрушительны. Темпы производства ракетного вооружения не позволяют им пополнять те запасы, которые были. Одно дело планы, а другое - как реализуются эти планы. На поставленные задачи они не выходят. Но да, накапливают", - сказал Юсов.

На вопрос, о возможном времени начала атак Юсов отвечать не стал.

Военные перспективы

Владимир Зеленский не знает, удастся ли Украине совершить крупный прорыв на фронте до конца этого года. "Я думаю, никто не знает, правда. Но я думаю, что мы добьемся большего успеха", - сказал он в интервью CNN.

Глава Комитета начальников штабов США Марк Милли считает, что новый раунд наступления ВСУ начнется зимой, когда промерзнет земля.

"Всем критикам скажу, что есть еще много времени, пока погода будет оставаться пригодной для ведения боевых действий, есть еще много боеспособных сил. И украинцы совершенно не намерены останавливаться. Они будут идти до тех пор, пока не будет достигнута конечная цель. У украинцев нет намерений прекращать боевые действия зимой", – заявил он.

По мере затягивания войны и роста потерь ужесточается и мобилизация, которая часто сопровождается скандалами.

Последний из них произошел в Самборе Львовской области, где военком на видео избивал призывника и угрожал его "закопать". Мужчину, которого поймали при попытке нелегального перехода границы, удерживали в ТЦК на протяжении нескольких дней, требовали, что он прошел военно-врачебную комиссию, а после отказа пытали его. Сейчас этим случаям занимается ГБР. Двум сотрудникам ТЦК уже вручены подозрения.

В Раде тем временем прогнозируют, что призыв будут еще сильнее ужесточать. Как заявил секретарь парламентского комитета по обороне Роман Костенко, Украине придется проводить мобилизацию, "более интенсивную, чем сейчас", если РФ, как ранее сообщал украинский Генштаб, призовет на службу еще 700 тысяч новобранцев.

"Сейчас мы проводим мобилизацию, реагируя на то, какие силы и средства есть у россиян. К примеру, есть у них примерно 400 тысяч военных. Поэтому мы реагируем на мобилизацию, пополняем наши части, стоящие на переднем крае, формируем новые. Конечно, если мобилизация в России будет таким темпом, нам нужно будет увеличивать мобилизацию для того, чтобы можно было адекватно реагировать", - заявил он.

По словам Костенко, ВСУ на 80% "или даже больше" состоят из мобилизованных, которые раньше не были кадровыми военными. Поэтому иного пути наращивать армию, кроме как мобилизация, нет.

При этом в Украине уже начинают задавать вопросы о том, что население крайне плохо мотивировано вступать в ряды ВСУ, раз приходится закрывать границы и устраивать уличную охоту на мужчин (подобную тему недавно поднял Арестович).

Безотносительно морального аспекта этой проблемы, ее наличие показывает одно из главных "тонких" мест украинской военной стратегии в этой войне - постепенное выбивание опытного военного контингента и замена его менее подготовленными силами. Причем, как видим, эта замена идет с большим трудом (например, полтавский облвоенком говорил о том, что план в Полтаве, к примеру, выполнен всего на 13%).

Нельзя сказать, чтобы той же проблемы - с качеством подготовки новобранцев - не было в РФ. Но ее мобилизационный потенциал в сравнении с Украиной гораздо выше. Кроме того, оборонительная стратегия, которой придерживается Москва уже около года (не считая Бахмута, где действовала не армия, а ЧВК "Вагнер"), позволяет нести меньше потерь, чем были бы при наступлении. И, соответственно, быстрее их восполнять через найм контрактников.

При этом на Западе сейчас, судя по всему, идет дискуссия о том, какую стратегию избрать в Украине.

Как сообщает Reuters, страны G7 пришли к пониманию, что Россия перевела войну в Украине в долгосрочную перспективу. Об этом агентству заявил высокопоставленный представитель Госдепа США.

"Поэтому коллективный ответ должен быть сосредоточен на соответствующей поддержке Киева", - заявил чиновник.

По его словам, ключевым аспектом поддержки должно усиление противовоздушной обороны Украины - как для поля боя, так и для защиты критически важной инфраструктуры.

Отметим, что здесь не прозвучало заявлений о поставках новых крупных партий наступательных вооружений.

При этом ранее западные военные говорили, что Киеву нужно готовиться к новому наступлению следующей весной. Но пока, видимо, страны-союзники Украины только решают, за счет каких ресурсов это будет происходить и кто их будет выделять. Известно, что в США пока "завис" вопрос о выделении Украине дополнительных средств, и перед голосованием за них в Конгрессе республиканцы хотят заслушать Зеленского.

Так, спикер палаты представителей Кевин Маккарти сообщил, что украинскому президенту на встрече с двухпартийной группой законодателей США в четверг предстоит ответить на "серьезные вопросы" о потраченных на Украину американских деньгах.

"У меня к нему есть вопросы. Где отчетность за деньги, которые мы потратили? Каков план достижения победы? Я думаю, американцы хотят это знать", - заявил Маккарти.

То есть, понимание западных правительств, что война переходит в затяжную стадию, а контрнаступление ВСУ желаемых результатов не дает, есть.

Но будут ли выделены новые огромные ресурсы под "попытку №2" - это сейчас главная интрига всей мировой политики вокруг Украины.

Скандал с Польшей

Последние сутки ознаменовались резким ухудшением отношений с одним из ключевых союзников Украины - Польшей. Произошло это на фоне решения Варшавы, а за ней и других соседей Украины, снова блокировать импорт украинское зерно.

Сдвинуть этот конфликт с мертвой точки предполагалось, видимо, на встрече президентов Зеленского и Дуды в Нью-Йорке, куда оба приехали на Генассамблею ООН. Однако встреча была отменена. А лидеры обменялись нелестными заявлениями в адрес обеих стран.

Зеленский с трибуны Генассамблее ООН заявил, что "кое-кто в Европе устраивает политический театр, делая из зерна триллер". Эти слова были сказаны "не к месту", заявил польский премьер Моравецкий. И "если дойдет до дальнейшей эскалации с украинской стороны, то Польша будет отвечать соответствующим образом и осуществлять дальнейшие шаги в рамках эмбарго со своей стороны".

Также польские СМИ написали, что посла Украины уже вызвали в МИД Польши в связи с заявлением Зеленского.

Дуда же вчера куда более жестко прошелся по Украине в Нью-Йорке. Он сравнил Украину с утопленником, "который может затянуть на глубину".

"Это немного похоже на ситуацию между Польшей и Украиной. Украина находится под российским нападением, без сомнения, в очень сложной ситуации, хватается за все, что может. Можно ли на нее обижаться? Конечно, можно возмущаться. Нужно ли нам действовать так, чтобы обезопасить себя от того, чтобы не пострадать от утопленника? Конечно, мы должны действовать так, чтобы защитить себя от того, чтобы утопленник не причинил нам вреда, потому что если утопленник причинит вред и утопит нас, то он не получит помощи. Поэтому мы должны заботиться о своих интересах, и мы будем делать это эффективно и решительно" – заявил президент Польши.

Также он раскритиковал планы Украины судиться с Варшавой из-за эмбарго на поставки зерна. "Было бы хорошо, если бы Украина помнила, что она получает от нас помощь и что мы являемся транзитной страной и для Украины тоже", - сказал Дуда.

Гневную реакцию Польши вызвало и решение Украины ввести запрет на импорт некоторых польских овощей и фруктов - лука, помидоров, капусты и яблок - об этом заявлял глава Минсельхоза Тарас Качека.

Премьер Моравецкий сказал, что тогда Польша расширит свое эмбарго в отношении украинских продуктов.

"Я предупреждаю украинские власти, потому что, если они будут обострять конфликт таким образом, мы добавим еще больше продуктов к запрету на ввоз в Польшу. Мы не согласны ни с какими процедурами или исками, предъявленными против нас, потому что это означает, что украинские власти не понимают дестабилизации польского аграрного рынка", - заявил Моравецкий.

Затем из Варшавы пошли угрозы прекратить помощь украинским беженцам. Представитель правительства Петр Мюллер заявил, что со следующего года все льготы для них могут отменить.

Это включает в себя отмену требований о проживании и предоставление разрешений на работу, бесплатный доступ к школам, медицинскому обслуживанию и семейным пособиям. "Эти правила просто перестанут действовать в следующем году", - заявил Мюллер.



По словам Анны Шмидт, заместителя министра семьи и социальной политики, Польша потратила около 2,4 миллиарда злотых (550 миллионов долларов) на выплаты для украинских семей, которые бежали в Польшу от войны.

Министр по делам ЕС Шимон Шинковский добавил, что вообще вся польская политика в отношении помощи Украине может существенно измениться. Он напомнил, что сами поляки в большинстве своем выступают за отмену помощи украинцам.

"Действия Украины нас не впечатляют, но производят определенное впечатление на польское общественное мнение. Это видно по опросам общественного мнения, по уровню общественной поддержки дальнейшей поддержки Украины. И это вредит самой Украине", – сказал министр.

Депутат сейма Польши Босак в свою очередь выставил Украине "счёт" за помощь. По его подсчётам, Украина "должна" Варшаве 101 миллиард злотых (23,5 млрд долларов).

В МИД Украины призвали Польшу "отбросить эмоции".

Комментируя вызов украинского посла в польский МИД, спикер украинского МИДа Олег Николенко заявил, что "украинский посол в который раз разъяснил украинскую позицию относительно неприемлемости для Украины польского одностороннего запрета на импорт украинского зерна.

Он также отметил "некорректность сравнения с Украиной, которое сделал президент Польши во время своего визита в Нью-Йорк".

"Призываем наших польских друзей отбросить эмоции. Украинская сторона предложила Польше конструктивный путь решения зерновой проблематики. Ожидаем, что наши предложения станут основой для перевода диалога в конструктивное русло", - написал Николенко.

В общем, Варшава откровенно "закусила удила" по вопросу эмбарго на зерно. И грозит Украине остановить всю помощь, которая оказывалась до этого - а это крайне существенные объемы.

Крайне важно, что это происходит во время войны, а также на фоне стремления Киева добиться решения о начале переговоров по вступлению в Евросоюз. Польша уже предупредила, что выставит свои условия при невыполнении которых она заблокирует вступление Украины в ЕС.

Правда, многие украинские наблюдатели полагают, что обострение это происходит исключительно по причинам приближения выборов в Польше, накануне которых правящая партия "Право и справедливость" всеми силами пытается нарастить рейтинг и заручиться голосами консервативных избирателей (особенно в сельской местности). В связи с этим есть ожидания, что после 15 октября, когда пройдут выборы в Сейм, накал риторики заметно спадет. Да и сам запрет на импорт украинского зерна может быть отменен (так как он введен вопреки решению Еврокомиссии и, с точки зрения внутриевропейских правил, является незаконным).

Однако, до выборов еще почти месяц. И за это время обе стороны могут наговорить друг о друге очень много плохого, что оставит осадок и в послевыборный период, создавая риски для отношений между двумя странами.

По этому поводу в Киеве уже звучат призывы к украинским политикам "сбавить обороты".

"Я думаю, что мы не дорабатываем. Нужно объявить Польше войну. Вот так будет очень похоже на 100 лет назад. Правда, и конец будет тот же, но, видимо, нам этого очень хочется. Вишневое мортидо", - написал Арестович.

Отметим, что мортидо - это подсознательная тяга к смерти. А 100 лет назад УНР прекратила свое существование после захвата территории Украины Красной армией.

Арестович назвал действия властей в ходе конфликта с Польшей из-за эмбарго на украинскую агропродукцию "политическим самоубийством", которое объясняет тем, что во власти оказались "случайные люди", которые, "получив исторический шанс, не знают, как им распорядиться".