"А что же это мы за страну построили?". Арестович высказался об уклонении украинцев от мобилизации
Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович поразмышлял на тему уклонения украинцев от мобилизации.
Соответствующий пост Арестович опубликовал в своем Telegram-канале.
"Страшная дилемма: выпускать мужчин из страны или нет,
…потому и страшная, что за ней стоит страшный вопрос:
- а сколько из них вернутся по повестке обратно?..
А за этим страшным вопросом стоит по-настоящему страшный вопрос:
- А что же это мы за страну построили, что не уверены в том, сколько людей ее вернутся защищать?..
И вот в этом вопросе все-то и дело", – говорится в сообщении.
Ранее Арестович назвал ошибкой Украины внедрение национализма и расчеловечивание россиян.
После этого заявления на Арестовича написали заявление в СБУ.
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Вчера мы подводили итоги предыдущего дня. Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал фото с украинскими бойцами из Клещеевки. В районе Андреевки и Клещеевки находятся господствующие высоты к югу от Бахмута. Этим и объясняется ожесточенность боев за эти населенные пункты, которые продолжаются еще с мая. На Запорожском фронте продолжаются бои у Работино, Вербового и Новопрокоповки. Украинские военные телеграм-каналы пишут, что дело осложняется введением российских резервов на этот участок фронта.
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