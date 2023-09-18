Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович поразмышлял на тему уклонения украинцев от мобилизации.

Соответствующий пост Арестович опубликовал в своем Telegram-канале.

"Страшная дилемма: выпускать мужчин из страны или нет,

…потому и страшная, что за ней стоит страшный вопрос:

- а сколько из них вернутся по повестке обратно?..

А за этим страшным вопросом стоит по-настоящему страшный вопрос:

- А что же это мы за страну построили, что не уверены в том, сколько людей ее вернутся защищать?..

И вот в этом вопросе все-то и дело", – говорится в сообщении.

Ранее Арестович назвал ошибкой Украины внедрение национализма и расчеловечивание россиян.

После этого заявления на Арестовича написали заявление в СБУ.

Война в Украине идет уже 572-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего дня. Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал фото с украинскими бойцами из Клещеевки. В районе Андреевки и Клещеевки находятся господствующие высоты к югу от Бахмута. Этим и объясняется ожесточенность боев за эти населенные пункты, которые продолжаются еще с мая. На Запорожском фронте продолжаются бои у Работино, Вербового и Новопрокоповки. Украинские военные телеграм-каналы пишут, что дело осложняется введением российских резервов на этот участок фронта.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.