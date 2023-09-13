Печерский районный суд Киева по иску Алексея Арестовича обязал Государственное бюро расследований открыть уголовное дело против народного депутата от "Голоса" Натальи Пипы за разжигание межнациональной розни.

Об этом написал сам Арестович.

Дело касается наезда Пипы на одессита, который пел во Львове русскоязычные песни Цоя. По оценке Арестовича, действия Пипы имеют признаки разжигания межнациональной розни в Украине в условиях войны.

"Будем приучать любителей сеять рознь и вражду среди украинцев к выполнению Конституции Украины", - пишет он.

Ранее мы писали, что полиция не расследовала действия Натальи Пипы, под давлением которой упекли в приют парня из Одессы, игравшего песню Виктора Цоя на улицах Львова, и тем самым нарушили его права.

Кроме того, в Минкульте сообщили, что закон не запрещает публично исполнять песни Виктора Цоя в Украине.

Накануне в сети разгорелся еще один языковой скандал. Одесские телеграм-каналы показали видео, снятое приезжей женщиной, которая "разочаровалась в местных жителях". Женщина сравнивает Одессу с Киевом: по её словам, в столице люди, даже разговаривая друг с другом на русском, при общении с посторонними переходят на украинский. В Одессе же, констатирует она, на русском говорят практически все и со всеми.