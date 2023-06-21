Закон не запрещает публично исполнять песни Виктора Цоя в Украине.

Об этом сообщили в Госагентстве по искусству при Минкульте, отвечая на запрос "Украинских новостей".

"Песни и творчество Виктора Цоя не подлежат запрету на публичное исполнение", - сообщает глава ведомства Ольга Россошанская.

"Выходит, что депутат Пипа во Львове незаконно атаковала подростка за песни Цоя", - пишет главред "Украинских новостей" Денис Иванеско.

Напомним, ранее в Министерстве культуры не дали четкого ответа, можно ли в Украине исполнять песни Виктора Цоя.

Как писала "Страна", 3 июня во Львове произошел скандал между уличным музыкантом и нардепом Натальей Пипой. Они поругались из-за песен Виктора Цоя, которые музыкант исполнял на улице.

После чего в поддержку музыканта начали записывать видео пользователи ТикТока, в том числе и украинские военные. Также резонансную историю прокомментировал Алексей Арестович. Он даже продекламировал "В лесу родилась елочка" в поддержку одессита, исполнявшего во Львове песни Цоя.

Подробно скандал с песнями Цоя "Страна" разбирала ранее.