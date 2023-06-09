Скандал вокруг исполнения песни Виктора Цоя одесским парнем во Львове набирает обороты и, более того - новое звучание. Разворачивается целая масштабная кампания в поддержку певца и его репертуара, но защитники ещё теперь говорят и о положении русского языка в Украине.

При этом нынешняя ситуация отличается массовым характером таких выступлений, чего раньше не случалось. А сейчас этому не помешала даже война, усилившаяся процессы украинизация.

Что показала и какие последствия будет иметь эта история, разбиралась "Страна".

Депутат сердится

Сначала о фабуле скандала. Приехавший из Одессы парень пел на львовской улице под гитару песню лидера группы "Кино" Виктора Цоя. Прохожая из местных стала ему говорить, что исполнение песен на русском языке в городе запрещено. Как оказалось, это была народный депутат Наталья Пипа ("Голос"). Исполнитель ей ответил, что приехал из города, где "все говорят по-русски". С этим депутатша также не согласилась. Спор скоро перерос в перебранку с оскорблениями.

Как оказалось, подросток во Львов приехал, спасаясь от войны. Вскоре после инцидента он записал видео с извинениями в адрес Пипы и жителей Львова. Обращаясь уже на украинском языке, он извинился за ненормативную лексику в адрес Пипы, но не за песни Цоя.

Однако затем он записал новое видео, где заявил, что извинения принес вынуждено и под давлением, а сейчас его как несовершеннолетнего заперли в приюте и не отпускают без взрослых родственников. При этом, по его словам, мать из Одессы приехать не может по состоянию здоровья.

Также он сказал, что нардеп показала лишь финальную часть скандала. А в первой части диалога он объяснял Пипе, что Цой умер еще до распада СССР и образования нынешней России.

Вчера парень заявил, что его выпустили из приюта и теперь он возвращается в Одессу, где намерен давать концерты.

К слову, несколько слов о том, кто такая Наталья Пипа. Это мажоритарщица, победившая на округе, который включает Сиховский район Львова и часть Лычаковского. Баллотировалась она от партии "Голос", в чью фракцию потом зашла. Однако до выборов она долгое время пребывала на видных ролях в Галицкой партии. Как можно понять из названия, это региональный политпроект, который относят к орбите влияния мэра Львова Андрея Садового. Как говорят собеседники во львовской политтусовке, партию финансирует известный сахарозаводчик, владелец "Радеховского сахара" Владимир Матковский. Он же - один из спонсоров Садового.

Пипу в "Голосе" относят к "квоте" львовского мэра.

Народному депутату от "Голоса" Наталье Пипе не понравилась песня Цоя на улице Львова. Фото: страница депутата в Фейсбуке

Кампания в Tiktok

История с песней Цоя во Львове вызвало в украинском обществе очень большой резонанс.

Конечно, были и те, кто поддержал претензии Пипы или вообще недоумевал по поводу любви к Цою.

Однако огромное количество людей начало записывать в соцсетях видео с поддержкой парня из Одессы. В Tiktok это стало одним из самых популярных трендов среди украинской аудитории.

К кампании активно подключились и украинские военные, которые прямо в окопах поют Цоя под гитару и высказываются против гонений по языковому принципу.

"Многие люди и военные в том числе искренне считают, что поднимать сейчас языковую тему, дискриминировать кого-то за русский язык не время. Это отнюдь не то, чем должны заниматься люди и тем более депутаты в условиях войны", - объясняет мотивы людей, вставших на сторону одесского подростка, политолог Руслан Бортник.

Причем, по его мнению, ситуацию нужно рассматривать не столько в языковой плоскости, сколько в плане соблюдения личных прав и свобод. И защита Цоя не случайна.

"Люди и, в частности, солдаты протестуют против попытки идеологической монополизации, желания части лиц присвоить себе право определять вещи правильными или неправильными, в том числе и на каком языке говорить в частной жизни, какие песни можно петь, а какие нельзя. И это придает их протесту в какой-то степени антитотолитарный характер. Фигура Цоя тоже символична тут, ведь он был антисистемным певцом", - говорит Бортник.

"Пипа даже не понимает, что Цой - это воплощение борьбы за свободу, против авторитаризма, тоталитаризма. А за что сегодня Украина борется с Путиным? Что для нас воплощает Европа, как не европейские ценности, главной из которых является свобода?" - комментирует политический эксперт и телеведущий Дмитрий Спивак "Стране".

Обращать внимание сегодня на языковые различия, по его словам - сеять раздор в обществе.

"Русскоязычные воины защищают сегодня Украину под Бахмутом, русскоязычные врачи спасают раненых военных и гражданских. Я понимаю чувства многих людей в отношении агрессоров, но нужно думать шире. Не язык определяет патриотизм", - говорит Спивак.

Беспрецедентный протест

Заставит ли эта история власть посмотреть по-другому на свои методы проведения языковой политики - вопрос открытый. Война стала удобным поводом для сторонников украинизации и полного искореняя русского языка и культуры в Украине попытаться по максимуму "закрутить гайки", предполагая, что другого такого же "удобного повода" может после войны уже и не быть. Власть же этому бренду не только не препятствует, но и фактически прямо поощряет, считая, видимо, это необходимым элементом "настройки" общества на борьбу с внешним врагом - Россией.

Но, как показала история с Цоем, эта концепция имеет сильно негативный побочный эффект - вызывает жесткую реакцию отторжениями я у многих русскоязычных украинцев, что укреплению единству общества явно не способствует.

Подробно этот аспект анализирует телеграмм-канал "Политика страны".

"Скандалы и конфликты в Украине на теме русского языка, которые участились в последнее время, имеют принципиальное отличие от того, что было до начала вторжения.



Сейчас, пожалуй, впервые в истории независимой Украины, в тему защиты русского языка включились обычные люди, устраивая масштабные кампании в соцсетях (как, например, в поддержку одессита, который во Львове пел Цоя). Раньше такого никогда не было.



На первый взгляд, это выглядит парадоксально. Ведь, по распространенному мнению, многие украинцы после начала полномасштабного вторжения РФ, сами отказываются от использования русского языка.



Однако у парадокса есть свое объяснение.



Украинизация той или иной степени интенсивности велась все годы независимости. А политики постоянно эксплуатировали тему защиты русского языка или же, наоборот, необходимости украинизации.



Однако в реальности для большинства людей эти темы не имели большого значения, что показывали все опросы.



Причина была в том, что личной жизни человека украинизация практически не касалась. Да, были требования по украинскому языку для телевидения, кино, при работе в госорганах. Также к 2022 году практически исчезло русскоязычное образование.



Однако это большинством населения не воспринималась как некая жизненноважная проблема. Во-первых, в силу схожести языков. Все русскоязычные хорошо знали украинский язык и смотреть, например, фильмы на украинском для них не было чем-то особо трудным. Во-вторых, в силу патриотизма или просто лояльности к украинской государственности ("мы живем в Украине, поэтому все должны знать украинский язык"). В-третьих, в силу распространенного после распада СССР принципа "я живу сам по себе, а государство само по себе и какие оно законы принимает, мне особо не интересно, пока они не мешают мне зарабатывать и жить, как мне хочется".



До полномасштабной войны отношение к теме украинизации, русского языка, его статуса было скорее отражением политической позиции гражданина относительно курса развития страны.



При этом русскоязычный гражданин мог после завершения образования вообще ни одного слова не произносить на украинском языке и это ему никак не мешало в Украине делать карьеру, зарабатывать или просто жить, как он хочет (за исключением случаев, когда речь шла о работе в госорганах, телеканалах и других структурах, где украинский язык был обязателен).



Более того, для большого числа украинцев (особенно молодежи) русский язык стал одним из основных языков глобализации, при помощи которого они общались в соцсетях, собирали аудиторию, зарабатывали деньги, становились блогерами/инфлюенсерами и прочими знаменитостями для русскоязычных во всем мире.



Ситуация стала более напряженной в последние годы – после вступления в силу норм закона об украинизации, который обязывал перевести на украинский язык сферу услуг. Соответственно, начало расти и число бытовых конфликтов на языковой почве. Однако и тогда речь не шла о частной жизни человека – на каком языке он говорит, читает, пишет в соцсетях или поет песни.



После начала полномасштабного вторжения ситуация изменилась – началась, при фактической поддержке властей, целая кампания по принуждению к переходу на украинский язык даже в быту под лозунгами "русский язык – язык врага, не бывает русскоязычных украинцев, украинцы говорят только по-украински, если ты патриот – говори по-украински".



И именно это вызвало впервые за всю историю Украины "народную волну" в защиту права говорить на русском языке. Кроме того, огромное количество русскоязычных воюют в рядах ВСУ, а потому для них и их родственников заявления типа «говоришь на русском, значит ты не патриот», звучат откровенно оскорбительно.



К чему приведет этот тренд – пока сказать трудно. Но уже очевидно, что политика принуждения к переходу на украинский язык не работает на укрепление единства общества, что прямо признают и некоторые представители властной команды в лице, например, Арестовича", - пишет телеграмм-канал "Политика страны".

Новая политическая реальность

Эксперты также говорят, что история с Цоем выявила важные общественно-политические тенденции в украинском обществе.

"Во время войны проявился в полную силу русскоязычный украинский патриотизм. Нечто подобное пережила Ирландия в ХІХ-ХХ веках, где англоязычные ирландцы боролись против британского владычества. Партии патриотического направления поэтому могут возникнуть и на базе русскоязычного электората. Старое правило, что патриотические проекты могут возникнуть только на Западной Украине, уже не работает. Запрос на переоформление русскоязычного электорального и политического поля есть. В послевоенной Украине украинизаторские инициативы, которые считались до войны ключевым фактором нациестроительства, уже не будут востребованы. Потому что украинскую нацию построят война и победа в ней. Украиноязычные и русскоязычные патриоты вместе воюют за свободу, демократию и европейское будущее. Как показала война, русский язык не может быть маркером врага и лояльности к украинскому государству. Чем раньше это поймут власти, тем будет лучше для Украины, там ближе станет победа", - полагает политолог Вадим Карасев.

В то же время Бортник говорит, что все предрешит выборы пути развития страны после войны.

"Если в национальном строительстве возьмёт верх этноноцентричный подход, то даже факт служения Украине, героизм русскоязычных украинцев не станут для них спасательным кругом. Если же победит многоцентричный подход, то новые патриотические проекты русскоязычных жителей Украины поборются за бывшую "бело-голубую нишу", к которой принадлежат, скажем так, украинцы, настроенные антинационалистически и во многом космополитично. Борьба этих двух тенденций и определит будущую политику страны", - говорит Бортник.