В соцсетях ожидаемо появилось "извинение" уличного музыканта из Одессы, который во Львове отказался переходить на украинский язык и исполнял песни Виктора Цоя.

В видеообращении одессит на украинском языке попросил прощения за свое поведение.

У парня ранее возник конфликт с народным депутатом от "Голоса" Натальей Пипой, которая потребовала у него не играть таких песен, поскольку они "запрещены".

В ответ одессит матерно выругался в адрес нардепа и продолжил петь песни Цоя.

Ранее мы рассказывали, что накануне в Украине разгорелся очередной языковой скандал после того, как нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский отказался переходить на украинский язык в эфире телеканала "Киев".

А недавно в Одессе посетительница кафе возмутилась русскоязычным барменом и заявила, что такие люди не должны работать в общепите.

Война в Украине идет 465-й день. Мы следим за новостями 3 июня 2023 года в своем онлайне.

Накануне редакция подвела итоги минувшего дня: "Цели ракетных ударов по Украине, Байден переступает "красные линии Путина", "минная крепость" на юге".

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