После начала российского вторжения в Украине стали все активнее звучать призывы, в том числе в резкой и категоричной форме, к русскоязычным людям переходить на украинский язык даже в повседневном общении.

В то же время в соцсетях набирает силу и другой тренд. Люди записывают видео с призывами перестать давить на русскоязычных украинцев из-за их языка.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что русский язык должен исчезнуть с территории Украины.

Между тем война в Украине продолжается уже 392-й день. Мы следим за новостями 22 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 391-го дня войны. Вдоль всей линии фронта на востоке идут интенсивные бои, оборона Бахмута продолжается. Штурмовые группы врага пытаются продвигаться из окрестностей в центр города, но Силы обороны работают и уничтожают их. В США сообщили, что работают над тем, чтобы доставить танки Abrams в Украину немного быстрее, чем ожидалось ранее. В свою очередь Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает в чем суть "мирного плана" Китая и почему его критикуют в Украине.