В среду 22 марта, в Украине идет уже 392-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера, читайте в итогах за 22 марта.

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22 марта

08.45 Подробности по удару дронов на территории Киевской области.

Как сообщает ГСЧС, это произошло в городе Ржищев.

"В результате вражеской атаки частично разрушены 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея с последующим горением", - говорится в заявлении.

По состоянию на 07:00 погибли три человека, травмированы два, спасен один человек.

Вероятно под завалами находятся четыре человека.

08.40 Прилет после ночного удара "Шахидов" подтвердили в Житомирской области.

"Повреждение получил один из объектов инфраструктуры области. Жертв и пострадавших нет", - заявил губернатор Виталий Бунечко.

Три беспилотника при налете были сбиты.

08.20 В Британии ответили на обвинения со стороны России по поводу снарядов из обедненного урана, которые Лондон планирует передать ВСУ.

"Британская армия использует обедненный уран в своих бронебойных снарядах на протяжении десятилетий. Это - стандартный компонент, не имеющий ничего общего с ядерным оружием или потенциалом. Россия знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать", - заявил представитель минобороны Великобритании.

08.10 В Херсонской области за прошедшие сутки противник совершил - 47 обстрелов, выпустив 248 снаряда из тяжелой артиллерии и "Градов".

Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

Херсон враг обстрелял 8 раз. 51 снаряд попал в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.

Есть пострадавшие. Два человека получили ранения.

07.40 Ночью РФ ударила по Марганецкой громаде Никопольского района Днепропетровской области. Обошлось без жертв.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

07.20 Главное из сводки Генштаба ВСУ:

1. РФ ведет наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, на других – обороняется.

2. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили 114 вражеских атак на восточном участке фронта.

3. За минувшие сутки РФ нанесла 10 ракетных и 32 авиационных удара, а также совершила 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам.

4. Угроза нанесения ударов остается по всей территории Украины. Этой ночью противник нанес очередной массированный авиационный удар БпЛА "Шахед-136". По предварительной информации, 16 дронов из 21 запущенного врагом были уничтожены нашими защитниками.

5. Авиация Сил обороны Украины нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Было сбито 15 вражеских БПЛА разных типов, а также 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

07.10 В Генштабе ВСУ сообщили, что этой ночью РФ нанесла очередной массированный авиационный удар БпЛА "Шахед-136". По предварительной информации, 16 дронов из 21 запущенного врагом были уничтожены нашими защитниками.

06.40 Мэр Хмельницкого Александр Семчишин сообщил, что звуки взрывов, которые слышали жители, были связаны с работой сил ПВО.

06.30 Ночью в Хмельницком был слышен взрыв. Прилетов на территории области не зафиксировано. Работали силы ПВО.

Об этом сообщает Хмельницкая ОВА.

06.20 Карта тревог на это время.