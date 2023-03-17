На входе в одесский парк Победы сняли надпись с названием на русском языке. Демонтировали слово "победы" и теперь там написано просто "парк".

Новую надпись еще предстоит изготовить, сообщили журналистам "Суспильного" в горсовете.

Русскую надпись решили демонтировать уже сейчас, также со временем планируют дерусифицировать все парки города.

"Все парки будут с измененным названием, мы так считаем... У нас сейчас идет мониторинг, мы изучаем сейчас. Не все парки касаются наших коммунальных предприятий, там еще есть КП, которые несут ответственность за некоторые вещи в тех местах, поэтому сейчас мы проведем мониторинг, изучим что, где, как написано и все заменяем на наш государственный язык", - сообщил заместитель директора департамента городского хозяйства Одесского горсовета Виталий Цуркан.

Напомним, в Одессе хотят переименовать аллеи парка Победы в честь военных подразделений Украины.

Также мы сообщали, что в Одессе предлагают переименовать несколько районов и улиц города. Топонимическая комиссия рекомендовала переименовать Суворовский район в Пересыпский (среди вариантов были Лиманский и Николаевский), а Малиновский - в Хаджибейский.