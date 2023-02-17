В Харькове переименуют еще 18 улиц и переулков, названия которых связаны с Россией
В Харьковском городском совете собираются переименовать 18 улиц, переулков и других топонимов, названия которых связаны с Россией.
Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
В Харькове переименуют Брянский переулок в Холодноярский по названию одной из механизированных бригад украинской армии, улицу Кабардинскую - в улицу Лесной Песни в честь одноименной пьесы Леси Украинки, а Маломосковскую - в улицу Козацкой Славы.
Новые названия в основном связаны с событиями украинско-российской войны, но некоторым улицам вернут их исторические названия.
Все жители, зарегистрированные в Харькове, могут присоединиться к обсуждению и предложить свой вариант.
Напомним, депутаты Харьковского облсовета поддержали переименование села Ватутино в Залужное.
А еще весной в Харькове горсовет принял решение об изменении названий трех улиц и района, связанных с Россией. Так, проспект Московский переименовали в проспект Героев Харькова, спуск Белгородский - в улицу Героев спасателей, Белгородское шоссе - в Харьковское шоссе, район Московский - в район Салтовский.