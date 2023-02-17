В Харьковском городском совете собираются переименовать 18 улиц, переулков и других топонимов, названия которых связаны с Россией.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

В Харькове переименуют Брянский переулок в Холодноярский по названию одной из механизированных бригад украинской армии, улицу Кабардинскую - в улицу Лесной Песни в честь одноименной пьесы Леси Украинки, а Маломосковскую - в улицу Козацкой Славы.

Новые названия в основном связаны с событиями украинско-российской войны, но некоторым улицам вернут их исторические названия.

Все жители, зарегистрированные в Харькове, могут присоединиться к обсуждению и предложить свой вариант.

Напомним, депутаты Харьковского облсовета поддержали переименование села Ватутино в Залужное.

А еще весной в Харькове горсовет принял решение об изменении названий трех улиц и района, связанных с Россией. Так, проспект Московский переименовали в проспект Героев Харькова, спуск Белгородский - в улицу Героев спасателей, Белгородское шоссе - в Харьковское шоссе, район Московский - в район Салтовский.