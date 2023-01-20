Киев стал лидером по количеству переименований за последний год, свидетельствует инфографика Transparency International Ukraine.

В столице переименовали 237 топонимов: названий улиц, переулков, районов, бульваров, парков, скверов, площадей, озер и даже теплоходов.

В пятерку лидеров также попали Винница, Кривой Рог, Каменское и Сумы.

В целом 33 украинских города переименовали за военный год более 2213 топонимов.

Топ-5 украинских городов с наибольшим числом переименований

Напомним, что недавно киевляне проголосовали за новые названия станциям метро "Дружбы народов" и "Льва Толстого". В частности, жители столицы поддержали переименование станции метро "Дружбы народов" в "Зверинецкую", "Площади Льва Толстого" – в "Площадь Украинских героев", а будущей станции "Проспект Правды" – в "Варшавскую".

Ранее мы писали, что в Киеве появилась улица Героев полка "Азов". Ранее эта улица носила имя советского маршала Малиновского, но летом прошлого года Киевсовет принял решение о переименовании.

"Страна" писала, как в Киеве дерусифицировали более 30 улиц и переименовали 7 образовательных учреждений.