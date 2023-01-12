Жители Киева проголосовали за новые названия станциям метро "Дружбы народов" и "Льва Толстого".

Сбор мнений киевлян проходил в приложении "Киев цифровой".

В частности, столичные жители поддержали переименование станции метро "Дружбы народов" в "Зверинецкую", "Площади Льва Толстого" – в "Площадь Украинских героев", а будущей станции "Проспект Правды" – в "Варшавскую".

Также 88% участников голосования согласились с тем, чтобы бульвар Перова стал Воскресенским проспектом, а проспект Освободителей получил название в честь украинского художника Георгия Нарбута.

Кроме того, большинство проголосовало за переименование улицы Льва Толстого в улицу гетмана Скоропадского. Вместе с тем 74% выступили против того, чтобы нынешнюю улицу Скоропадского переименовать в улицу Александра Омельченко (бывшего мэра Киева).

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