В четверг, 12 января, в Украине идет 323-й день войны с РФ.

О том, что происходило вчера, читайте подробнее в итогах за 11 января.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

12 января

08:57 На выходных 14-15 января в Украине могут сократиться объемы отключений света. Это связано с ожидаемым потеплением, сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, более высокая температура воздуха будет способствовать снижению потребления электроэнергии.

"На выходных у нас ожидается потепление, и нам опять будет легче "упаковать" потребление в тот объем генерации, который мы имеем", – сказал Кудрицкий в эфире телемарафона

08:52 Главное по ситуации Соледар-Бахмут на это утро:

1. Пути снабжения Соледара, вероятно, перекрыты Россией, предполагает американский "Институт изучения войны", опираясь на видеозаписи с геолокацией, опубликованные 10 и 11 января. Также по ним видно, что россияне достигли западного Соледара.

2. При этом, судя по утренней сводке Генштаба, ВСУ продолжают сопротивление на северо-западных окраинах Соледара - а именно в районе станции Соль, что является частью городской черты.

Бои за Соль подтверждают и российские военные телеграм-каналы.

3. Пригожин продолжает утверждать, что россияне контролируют весь Бахмут. Украина это опровергает.

4. Вчера российские телеграмм-каналы сообщили о захвате россиянами Опытного - поселка к югу от Бахмута, который вплотную примыкает к городу и плавно "перетекает" в него.

Украина этого не подтверждает, и в утренней сводке Генштаба Опытное не упоминается. "Институт изучения войны" фиксирует "минимальное продвижение" противника в районе Опытного, но датирует его еще 10-м января.

Пока по Опытному не было и официальных заявлений от минобороны РФ (но, возможно, они последуют в обеденной сводке МО).

Контроль над Опытным - это не только путь к штурму южных окраин Бахмута, но и возможность удара на Клещеевку с северо-востока (данное село важно как плацдарм для наступления на трассу Бахмут-Константиновка).

08:46 Россия с начала января усилила линию фронта в районе Кременной Луганской области силами ВДВ, сообщает британская разведка.

По ее данным, ожесточенные бои последние двое суток продолжаются не только в районе Соледара, но и на подступах к Кременной в Луганской области.

"С начала января 2023 года Россия почти наверняка выделила части 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ для усиления линии фронта в Кременной после оценки того, что этот сектор был значительно уязвим", - сообщает разведка Британии.

В Минобороны Британии отмечают, что после вывода части войск из Херсонской области, Россия начала задействовать ВДВ по своему прямому назначению - в качестве элитных сил быстрого реагирования.

08:39 Воздушная тревога в Харькове.

08:36 МВД РФ объявило в розыск долго жившего в Украине российского журналиста Аркадия Бабченко.

Конкретное основание не указано, но в российских СМИ пишут, что уголовная статья, по которой его ищут, связана с экстремизмом.

С 2017 года Бабченко не живет в России. Он известен своим обещанием проехаться на "Абрамсе" по центру Москвы после "победы НАТО".

Большую часть своей эмиграции Бабченко провел в Украине. Сейчас он живет в неустановленной стране (предположительно, в Израиле) и критикует Владимира Зеленского.

07:46 Последствия ночного ракетного удара по Запорожью.

Повреждения получили жилые дома и объекты инфраструктуры, сообщают местные власти.

07:44 Главное из сводки Генштаба:

1. За прошедшие сутки россияне нанесли 4 ракетных удара (по объектам городов Лиман и Часов Яр Донецкой области) и 23 авиационных удара.

2. ВСУ отразили атаки в районе населенных пунктов:

- Стельмаховка и Кременная на Луганщине (то есть украинские силы, исходя из этого, приблизились к Кременной).

- Раздоловка, Соль, Красная Гора, Парасковеевка, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Майорск, Первомайское и Красногоровка Донецкой области.

3. В Крыму объявлен набор наемников в новообразованные "частные военные компании" "Щит" и "Русич". Туда приглашают бывших военнослужащих и других сотрудников силовых структур, в приоритете – офицеры.

06:55 Утренняя сводка Генштаба ВСУ: