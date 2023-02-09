В Киеве переименовали проспект Победы и площадь Победы. Теперь это Берестейский проспект и Галицкая площадь.

Такое решение приняла Киеврада.

Отметим, что историческое название проспекта Победы - Брест-Литовское шоссе (позже - Брест-Литовский проспект).

Название проспект Победы он получил в 1985 году.

К слову, часть улицы сохранило название Брест-Литовское шоссе.

Однако, сегодня его также переименовала Киеврада на Берестейское шоссе.

Галицкая площадь - это историческая название, поскольку дорога с неё вела на запад Украины. Площадью Победы она стала в 1952 году.

Напомним, что ранее киевляне поддержали петицию, чтобы переименовать площадь Победы и снести обелиск со звездой.

Как сообщалось, Киев стал лидером по количеству переименований за 2022 год.

Война в Украине продолжается уже 351-й день. Мы следим за новостями 9 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 350-го дня войны. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что целями готовящегося наступления РФ могут быть Харьковская и Запорожская области. Американский журналист Сеймур Херш обвинил власти США в подрыве "Северных потоков". Президент Украины вчера совершил второй по счету зарубежный визит после начала российского вторжения - в Лондон, после этого он прилетел в Париж, где встретился с Макроном и Шольцем.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует, как скандалы и отставки в украинской власти могут сказаться на ситуации на фронте.