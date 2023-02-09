В четверг, 9 февраля, в Украине идет уже 351-й день войны с РФ.

О том, что происходило вчера, мы подробно рассказывали в итогах дня за 8 февраля.

Ниже - хроника сегодняшних новостей. Материал обновляется.

9 февраля

08:44 Компания Илона Маска SpaceX отключила услугу интернета Starlink для военных дронов Украины, так как компания не хочет, чтоб украинские военные использовали Starlink в наступательных целях.

Об этом заявила президент компании Гвинн Шотвелл, пишет Reuters. По ее словам, спутниковый интернет "никогда не предназначался для использования в качестве оружия".

"Однако украинцы использовали его таким образом, что не являлось частью каких-либо договоренностей", - сказала она.

Позднее в беседе с журналистами Шотвелл добавила, что украинские военные использовали сервис Starlink для управления боевыми дронами.

"Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы ограничить их возможности. И мы уже их сделали", - добавила президент SpaceX.

По ее словам, поставка "Старлинка" в Украину предназначалась для гуманитарных целей - предоставления доступа в Интернет больницам, банкам и семьям, пострадавшим от вторжения России.

"Мы знаем, что военные используют их для связи, и это нормально. Но мы никогда не хотели, чтобы они использовали его в наступательных целях", - сказала Шотвелл.

В конце января Минобороны Украины сообщало, что в Украине формируются ударные роты беспилотных летательных аппаратов. Как заявлялось, они будут оснащены терминалами Starlink.

08:36 Макрон в Париже вручил Зеленскому высшую награду Франции - орден Почетного легиона. Он присуждается "за выдающиеся военные или гражданские заслуги".

08:34 Британская разведка сообщает, что погода продолжает играть значительную роль в ходе войны в Украине. Сейчас земля в восточных регионах страны замерзла, однако в ближайшую неделю ожидается потепление, поэтому условия передвижения по пересеченной местности ухудшатся.

В последние недели, условия передвижения по пересеченной местности на востоке Украины, вероятно, практически не менялись. 8 февраля температура почвы была около 0 градусов. Однако прогнозы на предстоящую неделю предполагают повышение температуры и таяние снега - и условия ухудшатся.

При этом разведка Британии прогнозирует, что самыми неблагоприятными из-за грязной погоды условия передвижения по пересеченной местности, вероятно, будут в середине-конце марта.

"Командиры с обеих сторон, скорее всего, будут стараться избегать планирования крупных наступлений в такое время. Однако предполагаемые политические или оперативные возможности могут перевесить эти опасения, как показало вторжение России в конце февраля 2022 года", - считают в Минобороны Британии.

08:12 Российские войска "перехватили инициативу в Украине и начали крупное наступление в Луганской области", считает американский "Институт изучения войны".

Темпы российских операций вдоль линии Сватово-Кременная за последнюю неделю заметно увеличились. Российские источники сообщают, что их войска атакуют украинские оборонительные рубежи с незначительным продвижением к северо-западу от Сватово у Купянска и к западу от Кременной.

Кадры с геолокацией подтвердили присутствие российских войск в районе Двуречной к северо-западу от Сватово.

Кроме того, российское командование, по-видимому, направило регулярные части для "решающих наступательных операций". Силы нескольких полков 144-й и 3й мотострелковых дивизий (20-я общевойсковая армия, Западный военный округ) и полка 90-й танковой дивизии (ЦВО) при поддержке частей 76-й Воздушно-десантной дивизии, а также неустановленных подразделений Южного военного округа ведут наступательные операции по всей линии Сватово-Кременная.

Привлечение как минимум трех крупных дивизий к операциям на этом участке указывает на то, что российское наступление началось, полагает "Институт". Но оно, вероятно, еще не достигло своего полного темпа. Российское командование еще не ввело в бой части 2-й мотострелковой дивизии (1-я гвардейская танковая армия, Западный военный округ), которая в январе была переброшена в Луганскую область после учений в Беларуси.

07:50 Украина ожидает нового крупного вторжения РФ в ближайшие 10 дней, пишет Foreign Policy со ссылкой на неназванного украинского военного чиновника.

Издание отмечает, что на фоне всплеска боевых действий военные аналитики считают, что ожидаемое наступление уже началось и, предположительно, ускорится по мере приближения первой годовщины вторжения.

По оценкам украинских официальных лиц, российские силы внутри страны превысили отметку в 300 000 человек после недавней мобилизации. Эта цифра может быть немного ниже, но она значительно превышает силы вторжения, которые Путин использовал в феврале прошлого года. И на этот раз они сконцентрированы на востоке страны.

"Усилия по мобилизации, по-видимому, увенчались грубым успехом, поскольку было развернуто достаточно войск, чтобы остановить продвижение Украины, хотя и с огромными потерями для российских войск", - пишет Foreign Policy.

Последние атаки России нанесли урон ВСУ , которым теперь приходится бороться с гораздо более плотным российским присутствием.

"Многих факторов, которые позволили украинцам наступать в Харьковской области, больше нет. Линии обороны толще. Россияне их заминировали. Они окопались", — отмечает военный аналитик из Rand Corporation Дара Массикот.

Также, по оценкам украинских военных, у России уже есть 1800 танков, 3950 бронемашин, 2700 артиллерийских систем, 810 советских реактивных систем залпового огня, таких как "Град" и "Смерч", 400 истребителей и 300 вертолетов, готовых к новой волне атак.

Впрочем, Пентагон охарактеризовал российские войска, которые уже были брошены на поле боя, как "плохо оснащенные, плохо обученные и спешащие". Однако опасения, что даже плохо обученные российские подразделения могут сокрушить украинские позиции с помощью атак в стиле "живой волны", привели к более настоятельным запросам Киева о западном оружии, пишет Foreign Policy.

Отметим, о том, что Россия может начать новое полномасштабное наступление, ранее со ссылкой на источники в Минобороны и ВСУ сообщали в Financial Times.

06:59 Сводка Генштаба ВСУ на утро 9 февраля. Главное:

1. Наступление РФ идёт на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Основные бои идут в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара. Активно используется фронтовая авиация для ударов по ВСУ.

2. Отражены атаки противника в районах:

- Стельмаховки и Белогоровки Луганской области.

- Федоровки, Выемки, Бахмута, Красной Горы, Парасковиевки, Ивановского, Часов Яра, Новокалинового, Водяного, Первомайского, Весёлого, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки, Пречистовки и Богоявленки Донецкой области.

- Новоандреевки на Запорожье (по трассе западнее Орехова, которая ведёт на Каменку).

Как и вчера, стоит отметить атаку непосредственно на Часов Яр. Этот город сейчас - ключевой узел снабжения Бахмута. И атаковать его можно, только перейдя трассу Бахмут-Константиновка.

3. РФ нанесла три ракетных удара и 45 авиационных, три человека погибли.

4. Резко активизировались обстрелы северных районов Украины в Черниговской и Харьковской областях. Удары были более чем в 40 населённых пунктах.