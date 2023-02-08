Подводим итоги 350-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Утром украинский Генштаб ВСУ сообщил, что наступление РФ идёт на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Основные бои идут в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара.

География российских атак была на этот раз весьма широкой. Их отражали у Новоселовского, Червонопоповки, Шипиловки и Белогоровки Луганской области. А также у Верхнекаменского, Федоровки, Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Спорного, Выемки, Бахмута, Красной Горы, Парасковиевки, Ивановского, Часов Яра, Каменки, Водяного, Первомайского, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки и Богоявленки Донецкой области.

Отметим, что обе упомянутых Васильевки находятся к северо-западу от Бахмута и к югу от трассы на Славянск. То есть, россияне уже пересекают эту дорогу с севера, чтобы в атаковать прилегающие населенные пункты. Ранее к северу от трассы "Вагнер" атаковал Зализнянское.

О том, что на этому участке складывается тяжелое положение, мы рассказывали еще вчера. Напомним - по данным воюющего сейчас экс-нардепа Игоря Луценко, 30-я бригада ВСУ, которая держит фронт на северо-западных окраинах Бахмута, переживает жестокий дефицит боеприпасов (не хватает даже патронов к автоматам Калашникова) и поэтому "бросает оружие и убегает" при приближении противника.

Существование проблемы дефицита обычных вооружений подтверждали и другие военные, а также украинские военные эксперты. Они пишут о том, что в войсках не хватает обычных минометов и снарядов к ним. И возмущаются, почему не уделяется внимание решению этих проблем.

То есть в украинской армии стало не хватать сейчас вещей, о дефиците которых ранее информации не было. Плюс никуда не делась жесткая нехватка снарядов для советских пушек. И снарядов для западной артиллерии также не хватает, о чем сказал сегодня секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, артиллерийские снаряды, особенно калибра 155 мм, являются "одной из неотложных потребностей" сил обороны, и "очень многие вопросы зависят от количества снарядов. Потому что если у вас есть оружие, но нечем стрелять, то это вызов".

Также из сводки Генштаба ВСУ стоит отметить атаку непосредственно на Часов Яр, до которого российские силы ранее не доходили. Этот город сейчас - ключевой узел снабжения Бахмута с юго-запада.

Федоровка, которая также раньше не упоминалась Генштабом, это село севернее Николаевки и Раздоловки, за которую идут бои. Атака на этот населенный пункт показывает явное движение россиян с юга к Северску. Также идут бои за села к востоку от этого города. Например, в Белогоровке.

"Если взять Сватовско-Кременское направление и Белогоровку, то на Кременском направлении сейчас максимальная эскалация, максимальное количество обстрелов и попыток прорвать силы обороны. Практически ежедневные атаки небольшими группами до взвода, но постоянными волнами. Иногда с поддержкой тяжелой техники - БТР, танки. И постоянные обстрелы", - заявил губернатор Луганской области Сергей Гайдай.

Сегодня Генштаб сообщил, что под Водяным (район Авдеевки) россияне сбрасывали на ВСУ аэрозольные слезоточивые гранаты К-51 нелетального действия.

Отметим, что в последние дни российские телеграм-каналы обвиняют ВСУ в применении боевых отравляющих веществ, которые якобы сбрасывают с дронов (Киев этого не подтверждает). Однако официально Россия Украину в применении химического оружия не обвиняла.

Было несколько ракетных ударов. Самый основной - по Харькову, куда прилетело пять ракет, по данным Генштаба. Власти города заявили об ударе в районе центрального парка Горького и попадании в промышленное предприятие. Отметим, что возле Центрального парка в Харькове, где был обстрел, расположено только одно предприятие - Харьковский авиационный завод. Но прилета по нему в Украине не подтверждали.

В то же время минобороны РФ утверждает, что ракетными ударами по центру Харькова "были уничтожены цеха предприятия авиапромышленности, в которых модернизировали беспилотники и барражирующие боеприпасы".

Также были удары по Сумской и Черниговской областям. О взрывах в Сумах сообщали местные паблики, а на Черниговщине - областные власти.

Зачем Зеленский поехал в Британию

Президент Украины сегодня совершил второй по счету зарубежный визит после начала российского вторжения - в Лондон. Далее он посетит Париж и конечной точкой турне должен стать Брюссель (о поездке туда западные СМИ уже сообщали).

Зеленский прилетел в Лондон на британском военном самолете. У трапа его встретил премьер Риши Сунак.

После переговоров с главой правительства, украинский президент выступил в Вестминстерском дворце перед депутатами обеих палат парламента. Порядка получаса он благодарил Британию за оказанную с первых дней военную поддержку и призвал предоставить Украине военную авиацию. Он также передал депутатам парламента шлем украинского пилота.

"У нас есть свобода. Дайте нам крылья, чтобы её защитить", - написано на шлеме.

Затем он встретился с королем Карлом III. В Офисе президента заявили, что Зеленский стал первым украинским президентом, который удостоился королевской аудиенции. Отметим, что в 2005 году с британской королевой Елизаветой встречался президент Виктор Ющенко.

Далее Зеленский планирует поехать в Париж на переговоры с Эммануэлем Макроном, и туда же, по данным СМИ, прибудет канцлер Германии Олаф Шольц.

Параллельно визиту британская пресса сообщила, что Лондон начнет подготовку украинских пилотов истребителей и морских пехотинцев. Риши Сунак также поднял перед военными вопрос, какие типы боевых самолетов можно потенциально поставить Украине. Телеканал SkyNews сообщил, что Британия может передать Киеву вооружение дальнего действия (но пока таких обещаний официально не прозвучало).

Как уже сообщали медиа, на саммите 9-10 февраля в Брюсселе лидеры ЕС могут обсудить предоставление Украине истребителей. Хотя Германия уже высказывается открыто против такого решения, и, судя по заявлениям Шольца, не присоединится к нему в рамках НАТО. Шольц, выступая в Бундестаге, в очередной раз заявил, что Германия не намерена передавать Украине военные самолеты и подлодки.

Судя по заявлениям Зеленского о необходимости поставить самолеты Киеву, его европейское турне - это попытка активизировать поставки этого и другого оружия в Украину. Поскольку даже обещанные танки явно не успевают к анонсированному и Западом, и Киевом российскому наступлению.

И, как мы видим, ситуация на фронте сейчас складывается для Украины крайне тяжело.

Кроме того, на Западе условная "партия мира" продолжает заявлять об угрозе эскалации конфликта и призывать к прекращению огня.

Один из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджер Уотерс на заседании Совбеза ООН призвал к "немедленному перемирию" и заявил, что не считает неспровоцированной войну в Украине (при этом вторжение РФ в Украину он осудил).

"Вторжение России в Украину не было неспровоцированным. Так что я осуждаю и провокаторов строжайшим образом", – сказал Уотерс.

Также он призвал Джо Байдена, Владимира Путина и Владимира Зеленского договориться о прекращении огня в Украине.

"Мы требуем изменений. Президент Байден, президент Путин, президент Зеленский, США, НАТО, Россия, ЕС – все вы, пожалуйста, смените курс сейчас. Договоритесь о прекращении огня в Украине сегодня", – сказал музыкант, отметив, что, "конечно, это будет только начальная точка".

Куда будет наступать Россия

Но пока вопрос перемирия кажется неактуальным - ввиду явных военных приготовлений всех сторон конфликта к активным военным операциям. Вопрос номер один сегодня, как и все последнее время - когда и где начнется наступление России и начнется ли оно вообще в виде чего-то большего, чем то, что уже сейчас предпринимают российские войска в Донецкой и Луганской областях.

Впрочем, в Киеве и на Западе практически безоговорочно убеждены в том, что наступление скоро начнется. Хотя, судя по тому, что США и другие страны на этот раз не вывозят посольства из Украины, то на Киев новых атак они не ждут.

Цели готовящегося наступления РФ - Харьковская и Запорожская области, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Reuters.

По его словам, войска РФ прощупывают украинскую оборону в Запорожской области, которая является частью контролируемого Москвой сухопутного коридора между Крымом и левобережной Украиной.

О том, что россияне могут попытаться окружить Харьков, ранее писали со ссылкой на украинских военных и западные журналисты. А в Харьковской ОГА сегодня решили прокомментировать эти слухи и заявили, что угроза реальна.

"Распространяется информация врагом о возможном наступлении на Харьков, населенные пункты области. Конечно, мы воспринимаем эту угрозу реально. Конечно, мы контролируем ситуацию на фронте. Мы сильны как никогда. Наши вооруженные силы стоят на позициях, на некоторых направлениях контратакуют пытаясь освобождать наши территории", - заявил губернатор области Синегубов.

Что же касается Запорожской области, то, как мы уже рассказывали - стратегически это главный фронт, который может решить судьбу войны. Именно здесь, как считает большинство экспертов, Украина может начать масштабное наступление.

И то, что до его начала россияне могут предпринять свое "превентивное" наступление, чтоб отодвинуть линию фронта от сухопутного коридора в Крым, является одной из распространенных версий в экспертных кругах.

Впрочем, ряд западных экспертов полагают, что у России тут есть силы только на оборону либо же на локальные, тактические операции.

Кто взорвал Северный поток?

Сегодня американский журналист Сеймур Херш обвинил власти США в подрыве "Северных потоков".

Херш - один из известнейших американских журналистов-расследователей, удостоенный Пулитцеровской премии за расследование американских военных преступлений во Вьетнаме. Также с его статьи начался скандал вокруг жестокого обращения американских военных с иракскими заключенными в тюрьме "Абу-Грейб".

Журналист утверждает, что взрывчатку под "Северные потоки" летом 2022 года заложили американские водолазы под прикрытием учений НАТО, а активировали норвежцы.

Херш заявляет, что решение о подрыве утверждал лично Джо Байден после более 9 месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он утверждает, что в ходе обсуждений в Вашингтоне диверсии на "Северных потоках" главный вопрос был - как не оставить улик. На этом настаивала ЦРУ.

"Все участники процесса понимали, насколько велики ставки. "Это не детская забава", - сказал источник. Если бы причастность США к атаке можно было бы отследить, это был бы акт войны", - пишет журналист.

Также журналист пишет, что к подготовке плана диверсии на "Северных потоках" причастен советник президента США по нацбезопасности Салливан.

Планирование этой операции началось еще в конце 2021 года - ещё до вторжения России в Украину. Устанавливали взрывчатку с дистанционным управлением водолазы ВМС США, которые действовали под прикрытием учений, известных как BALTOPS 22 в июне 2022 года.

Спустя 3 месяца, 26 сентября 2022 года взрывчатка, прикреплённая к трубопроводам, сработала от сигнала с гидролокационного буя, сброшенного самолетом наблюдения P8 ВМС Норвегии.

По словам Херша, в Белом доме и ЦРУ отрицают причастность Вашингтона к диверсии на "Северных потоках" (подробнее пересказ статьи читайте здесь).

Уже после публикации статьи американские власти опровергли свою причастность ко взрывам, назвав информацию Херша "ложью и полной фикцией".

Официальной реакции Европы на статью журналиста пока нет.

Довольно осторожная пока реакция и России.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, в ответ на просьбу прокомментировать обвинения Херша в адрес США, сообщил, что не имеет в своём распоряжении данных о тех, кто совершил подрывы на "Северных потоках".

"Если они сообщили, вы у них и спросите. Я не располагаю информацией, кто подорвал", — сказал Патрушев.

Потенциально эти обвинения могут вылиться в очень крупный скандал, с перспективой нанесения серьезного урона немецко-американским отношениям.

Однако, учитывая, что Германия сейчас практически по всем ключевым геополитическим вопросам действует в прочной связке с США (особенно по Украине), то, с большой долей вероятности, в Берлине и других европейских столицах тему предпочтут не заметить, а в комментариях будут солидаризироваться с позицией США, что это "ложь и фикция". И доказательств причастности американцев нет.

Но тем немецким политикам, которые выступают за дистанцирование Германии от курса США в отношении РФ, статья Херша аргументов, очевидно, добавит. Но на политике немецких властей это скажется разве что если официальный Берлин сам начнет колебаться относительно необходимости следовать нынешней жесткой линии по России.