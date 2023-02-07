Находящаяся под Бахмутом Донецкой области 30-я бригада ВСУ не имеет боеприпасов, поэтому отступает при соприкосновении с россиянами, из-за чего трасса Бахмут-Славянск может быть потеряна в ближайшее время.

Об этом написал экс-нардеп, военнослужащий 72-й бригады Игорь Луценко в Фейсбуке со ссылкой на информацию от бойцов, воюющих на Бахмутском направлении.

Со слов военнослужащих, 30-я бригада, которую им дали на усиление, "бросает оружие и убегает", как только видит противника.

"Это не потому, что там плохие парни – у них там нечем стрелять. От слова "совсем". На стрелковое отделение в сутки выдают 1 цинк (цинковый ящик) патронов. Пулеметные ленты на 20 патронов, самих патронов нет. Это какой-то свирепый пи@ец", - пишет Луценко.

Как считают бойцы, россияне могут перерезать трассу Бахмут-Славянск, возможно, уже сегодня (судя по всему, речь идёт о боях к северу от Бахмута). При этом россияне вооружены только автоматами, не имеют брони и идут пешим порядком, но царит "полный хаос, пехота 30-й бригады не получила БК (боекомплкт - Ред.), артподдержки нет".

Ранее "Страна" рассказывала, как в соцсетях распространяются видеообращения бойцов 116-й бригады теробороны из Полтавы, находившейся на участке фронта в районе Бахмута и Соледара. Военные жаловались на то, что у них нет надлежащего материально-технического обеспечения и должной подготовки.

Вскоре родственники военных под Бахмутом из этой бригады заявили о высоких потерях и потребовали их отвода.