Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что в вопросе Бахмута учитываются "любые сценарии".

Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

"Не исключаем мы любые сценарии. Но действуем исключительно по вертикали. Все военные находятся на границах защиты. И принимаются все максимальные меры, чтобы этого не произошло", – сказал Кириленко, отвечая на вопрос о том, готовится ли он к возможному захвату Бахмута российскими войсками.

По словам главы ОВА, сейчас Бахмут держится.

"Но, конечно, с учетом того, что для ВСУ, для военного командования защита родной земли, территорий, суверенитета государства, безусловно, является самым высоким приоритетом, но при этом мы понимаем, что жизнь и здоровье наших защитников является одним из основных приоритетов. Поэтому, извините, использовать защитников, как пушечное мясо, никто не будет", - заявил Кириленко.

Напомним, ранее в ВСУ рассказали, благодаря чему Бахмут является "неприступной крепостью".

Кроме того, мы писали о том, что по данным британской разведки, Бахмут становится более изолированным, у РФ есть небольшие успехи в попытках его окружения.